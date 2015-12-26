‘Şartlar İyileştirilmeli’

Mevsimlik tarım işçilerinden, çocuklarını çalışma bölgesine getirmemeleri istendi.Tarım işçilerinin çocuklarında görülen sağlık sorunlarının genelde barınma ve temizlik şartlarından ve kimyasallardan kaynaklandığı bildirildi.

Turgut Özal Tıp Merkezi Çocuk Acil Servisi Doktoru Nurdan Yıldırım, ailelerden küçük çocuklarını çalışacakları yere götürmemeleri gerektiğini söylereyek “Sağlık problemine çocuklar yönüyle bakıldığında ailelerin yanında getirdikleri bir aylıktan 17 yaşına kadar farklı yaş gruplarındaki pek çok çocuk gerek çalışma şartlarının gerekse barınma ve yemek şartlarının çocuklar için uygun olmamasından kaynaklanan sorunlar yaşamaktadır. TÖTM Çocuk Acil Bölümü olarak bizim gözlemlerimizde bu çocuklarda en fazla görülen hastalıklar; ishal başta olmak üzere güneş çarpması, zehirlenme, akrep sokması olarak sayılabilir. İshal vakalarında yaşadığımız asıl sorun çocukların hastalık ilerleyene kadar hastaneye getirilmemeleridir. Hastaneye getirildiklerinde özellikle yaşça küçük çocuklarda orta dereceden ileri dereceye kadar değişen dehidratasyona (vücudun susuz kalması) bağlı sistemik problemlerle karşılaşıyoruz. Ayrıca barınma yerlerindeki tuvalet temizliğinin yeterli olmaması yüzünden tüm çalışanlar ve çocukları arasında akut ishal hızla yayılmaktadır” dedi.

Güneş çarpmalarının en çok 7 ile 15 yaş arasındaki çocuklarda görüldüğünü de sözlerine ekleyen Yıldırım, “Bu hastalarda gördüğümüz zehirlenmeler genelde çalıştıkları bahçelerdeki tarım ilaçları, ailelerin yanında getirdikleri ağrıkesici gibi ilaçlar veya sivrisineklerden korunmak için alınan kimyasal koruyuculara bağlı olarak gelişmektedir. Bu ilaçlar veya kimyasal maddelerin çocukların ulaşamayacakları yerlerde saklanması kuralına uyulmadığından zehirlenme olaylarıyla karşılaşmaktayız. Son olarak akrep sokması, barınma yerleri bahçelerde kurulan çadır olduğundan bu hasta grubunda sık görülmekle beraber Malatya bölgesindeki akrep türlerinin zehirli olmamasından dolayı ciddi bir vakayla karşılaşılmadı. Genelde yerel şişlik, kaşıntı gibi bulgularla gelen hastalar zehir danışmanın önerilerine uygun tedavi edilip bir gün kadar gözlemde tutulmaktadır. Tarım işçilerinin çocuklarında görülen hastalıklara genel olarak baktığımızda barınma ve temizlik şartlarının iyileştirilmeleriyle, tarım ilaçları ve kimyasalların uygun koşullarda saklanmalarıyla, çok küçük çocukların çalışma ortamına getirilmelerinin engellenmesiyle hastalıkların birçoğu önlenebilir. Bunları sağlamak her işverene düşen bir görevdir” dedi.