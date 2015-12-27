“Satacak Kayısı Bulamıyoruz”

Elazığ’ın Baskil ilçesinde 30 Mart’ta meydana gelen don olayı sonrası kayısı fiyatları 10 katına çıktı. Geçen yıl ürünlerini 2 liraya ancak satabilen üreticiler bu yıl fiyatların 20 liraya çıktığını ancak satacak ürün bulamadıklarını belirtiyor.

Türkiye’nin en önemli kayısı üretim merkezlerinden olan Baskil ilçesinde 30 Mart’ta meydana gelen don olayı sonrası kayısı fiyatları 10 katına çıktı. Baskil Ziraat Odası Başkanı Faruk Çetin geçen yıl 20 bin ton olan üretim kapasitesinin bu yıl 600 kiloya kadar düştüğünü ve bu nedenle ilçedeki üreticilerin büyük oranda zarar ettiğini belirterek fiyatların da bu gerekçeyle yüksek olduğunu ifade etti. Baskil Ziraat Odası Başkanı Çetin, geçen yıl üretimin çok yüksek olmasına rağmen üretim ve pazarlama noktasında yaşanan sıkıntı nedeniyle üreticilerin zor durumda kaldığını söyledi. Çetin, “Biliyorsunuz kayısıcılık konusunda ülkemiz çok önemli bir ülke. Dünya kuru kayısı ihtiyacının yüzde 80’i Türkiye tarafından karşılanmaktadır. Bu kayısı üretiminin de ana merkezi, markalaşmış yeri bilindiği gibi Malatya’dır. Malatya’dan sonra çok önemli ikinci bir kayısı merkezi olan bizim ilçemizin adı geçiyor. Çiftçilerimizin yüzde 90’ı aynı zamanda kayısı üreticisidir. Ancak yaşanan don felaketi nedeniyle fiyatların yüksek olmasına rağmen satacak ürün bulamıyoruz” dedi.

Kayısı üreticileri de geçen yıllardan kalan stokları uygun fiyata sattıklarını ancak bu yıl yaşanan don olayı nedeniyle hasat dönemini boş geçirdiklerini ifade etti. Bir kilo kayısının maliyetinin 3,5 liradan fazla olduğunu aktaran üreticiler, don olayı yaşanmasa kayısının kilosunu yine 2 liradan satmak zorunda kalacaklarını vurguladı.