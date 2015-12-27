Satranç Turnuvası Yapıldı
Malatya’da, Cumhuriyet Bayramı Satranç Turnuvası yapıldı.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Satranç Malatya İl Temsilciliği tarafından ‘Cumhuriyet Bayramı Satranç Turnuvası’ düzenlendi.
Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Satranç Merkezi’nde 3 kategoride gerçekleştirilen turnuvaya 100 sporcu katıldı.
Turnuva sonucunda kategorilerinde dereceye giren sporcular şöyle oluştu:
Küçüklerde, Kaan Soylu birinci, Burhan Ömer Culum ikinci, Mert Coşkun ise üçüncü. Yıldızlarda, Deniz Doğa Yanar birinci, Ali Özkan ikinci, Ağdar Alak ise üçüncü. Açık kategoride, Ali Ekber Doğan birinci, Feyzullah Çitil ikinci, Ünal Dönmez ise üçüncü.
Turnuvada dereceye giren sporculara, Satranç Merkezi’nde düzenlenen törenle kupa ve madalyaları takdim edildi.
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