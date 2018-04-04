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Malatya Haber -

Savcılık İtiraz Etti, Şüpheli Tutuklandı

Savcılık İtiraz Etti, Şüpheli Tutuklandı
  • 05.04.2018
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Çöşnük’te kızı ile iki kişiyi tabanca ile ateş açarak yaralayan ve olayın ardından edildiği mahkemece adli kontrol koşuluyla serbest bırakılan baba, Cumhuriyet Savcılığı’nın itirazı üzerine tutuklandı.

Olay; 30 Mart Cuma günü akşam saatlerinde Çöşnük Mahallesi Çöşnük Kavşağı yakınlarında Mehmet Buyruk Caddesi üzerindeki bir parkta meydana gelmişti.  Olayda 63 yaşındaki E.K., 26 yaşındaki kızı P.K.ile 31 yaşındaki M. N. ve 36 yaşındaki Ş.S. adlı şahısları tabanca ile ateş ederek yaralanmalarına yol açmıştı. Ağır yaralanan M.N. Turgut Özal Tıp Merkezi’ne kaldırılırken, yaraları daha hafif olan P.K. ve Ş.S. ise Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alınmışlardı.

Olaydan kısa bir süre sonra polis ekiplerince olayda kullandığı tabanca ile birlikte yakalanan baba E.K., sorgusunun ardından 31 Mart günü sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği’nce, ifadesinin ardından adli kontrol koşulu ile serbest bırakılmıştı.

Cumhuriyet Savcılığı’nın itirazı üzerine baba E.K., tekrar  gözaltına alındı ve sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com

ARŞİV FOTO: Olay yeri

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