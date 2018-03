“Saygısızlık Olmasın Diye Sakin Tören Düzenledik”

Malatya Sivil Toplum Örgütleri Birliği (MASTÖB) Malatya Şubesinin düzenlediği 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinliğinde kadın hakları ele alındı.

Dünya Kadınlar Günü nedeniyle MASTÖB Malatya Şubesi Kadın Kolları tarafından kadına şiddet ve sorunlarının tartışıldığı bir program düzenlendi. İnönü Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Göknur Aktay’ın konuşmacı olarak katıldığı etkinliğe CHP Malatya Kadın Kolları Başkanı Güllü Tuncer, MHP Malatya eski Kadın Kolları Başkanı Güzin Koçak, HİM-YAÇ-DER Genel Başkanı Ece Budan ile birçok Kadın Sivil Toplum kuruluşu üyesi katıldı.

Etkinliğin açılışında konuşan MASTÖB Malatya Şube Başkanı Murat Cengiz, kadına yönelik şiddete dikkat çekmek için her yıl farklı etkinlikler yaptıklarını belirterek, “Ama bu yıl analarımız, bacılarımız, şehitlerimizin eşleri ağlıyorlar. Böyle bir duygulu günde ben konuşmada zorluk çekiyorum. 8 Mart aslında ezilen emekçi kadınlar günü, emekçi kadınların başkaldırdığı bir gün, ezilen kadınların isyan ettiği bir gün, haklarını aramak için bir araya geldikleri bir gün, aslında bir bayram veya bir şölen değil. Biz bu bilinçle MASTÖB olarak kadın kolları ve yönetimi böyle bir etkinlik düzenledi. Sorunlar konuşarak dayanışma içerisinde çözülür, bizim kadınlarımız, analarımız, bacılarımız gerçekten hak ettikleri yerde olması gerekiyor. Bugün savaş durumunda olan ülkemizin anneleri, eşleri askerlerinin savaşta çektiği zorlukları yüreklerinde hissediyorlar, bizler de aynı duyguları paylaşıyoruz” şeklinde konuştu.

MASTÖB Malatya Şube Kadın Kolları Başkanı Saadet Alay ise, kadına yönelik şiddete hükumetin daha ağır cezalar vermesi gerektiğini belirterek, “Başta şehit anneleri olmak üzere bütün kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar gününü kutluyorum. Sadece çalışanlar ve emekçi kadınlar değil, ev hanımları da birer emekçi çünkü onlar evlerine hizmet ediyorlar, çocuklarına bakıyorlar, bu yüzden benim için bütün kadınlar emekçidir. Hükumet yetkilileri kadına şiddet konusunda sesimizi duyar, kadına şiddet cezalarının çok daha ağırlaştırılmasını istiyoruz, bunun caydırıcı olması gerekiyor, bir de bu konuda duyarlı olmamız gerekiyor. Komşumuz veya yakınımıza bir şiddet uygulanıyorsa buna duyarsız olmamamız lazım, bu konuda kadına şiddete karşıyız. Ayrıca çok coşkulu bir şekilde kutlamak istiyorduk fakat ülkemizin durumunu biliyoruz, bir savaşın içerisindeyiz ve şehit ailelerimiz var, onlara saygısızlık olmasın diye böyle sakin bir tören düzenledik” dedi.

Daha sonra söz alan Malatya İş Kadınları Derneği Başkanı ve İnönü Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Prof. Dr. Göknur Aktay da dünyada kadın hareketleri adlı sunumunu gerçekleştirdi. Dünya Kadınlar gününün kadınlar arasında bir dayanışma ve deneyimlerinin paylaşıldığı özel bir gün olduğunu belirten Altay, “Dünya Kadınlar günü, dünya kadınları arasında bir dayanış ve deneyimlerinin paylaşıldığı özel bir gündür. Kadınların kendilerini geliştirmelerine olanak tanınması, gerekliliğinin fark edildiği özel bir gündür. 8 Mart Dünya Kadınla günü sadece bir kadın-erkek eşitliği hareketi değildir. 8 Mart toplumsal bir hareketin parçasıdır. Her kadınının sorununun bireysel sorun olmaktan çıkıp ortak sorun olmaya başladığı bir gündür. Kadın-erkek ayrımı yapılmaksızın, ekonomik bağımsızlığı ön görür. 8 Mart Kadının geleneksel baskılarından kurtarıp, insani yönden değerlendirilmesini öngörür. 8 Mart 1857’de ABD’nin New York kentinde tekstil fabrikası işçileri arasında yer alan kadın işçiler, erkeklerle eşit iş yapmalarına rağmen eşit ücret almadıklarını ve daha kötü koşullarda çalıştıklarını ifade ederek bu durumu protesto etmek üzere greve gitmiştir. Ancak polis çağrılarak bu işçiler fabrikaya kilitlenmiş ve nasıl çıktığı anlaşılmayan bir yangında 146 işçi yanarak can vermiştir. Bu işçilerin 129’u kadın işçilerden oluşuyor. 8 Mart bu acı olayla tarihe geçiyor. Üstünden 50 yıla yakın geçtikten sonra 1910’da Danimarka’nın başkenti Kopenhag’da yapılan Enter-Sosyalist Kadın Toplantısında 8 Mart’ın her yıl Dünya Emekçi Kadınlar günü olarak kutlanması kararı alınıyor ve daha sonra bu diğer ülkelere de yayılmaya başlıyor” diye konuştu.

