Şehit Polis Köyünde Toprağa Verildi

Şehit Polis, Alevi Dedesi’nin duasından sonra Müftünün kıldırdığı cenaze namazının ardından köyünde toprağa verildi.

Tunceli’nin Pülümür ilçesinde helikopterin düşmesi sonucu şehit olan polis memuru Candaş Kaplan (26) Akçadağ ilçesi Ortaköy Mahallesi’nde (köyünde) gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Kaplan’ın Çarşamba akşama doğru Malatya’ya getirilen ve Şehir Mezarlığı’ndaki törenden sonra morga konulan cenazesi, önce helallik alınmak üzere Malatya Şehir Mezarlığı’ndan Hacı Abdi Mahallesi Ancarlı Sokak’taki baba evine getirildi.

Akçadağ Belediyesi’nin CHP’li Meclis Üyesi olan şehidin babası Mustafa Kaplan, annesi Gülbahar ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde asker olarak vatani görevini yapan kardeşi Çağdaş Kaplan ile yakınları tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Helallik alınıp, dua edilmesinin ardından şehidin cenazesi Akçadağ ilçesine bağlı Ortaköy Mahallesi’ne getirildi. Şehidin yakınları, tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Mahalle mezarlığına getirilen şehidin tabutu başında Alevi Dedesi Hüseyin Tokdemir ve İl Müftüsü Ümit Çimen’in dualarının ardından müftünün kıldırdığı cenaze namazından sonra şehit toprağa verildi.

Törene Malatya Valisi Mustafa Toprak, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Asım Kocaoğlu, 7. Ana Jet Üs Komutanı Pilot Kurmay Albay Hasan Hüseyin Kanbur, Akçadağ Kaymakamı Serdar Demirhan, İl Jandarma Komutanı Albay Şerafettin Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan, Hekimhan Belediye Başkanı Ali Seydi Millioğulları, Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, asker ve polisler ile şehidin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Öte yandan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da şehidin babası Mustafa Kaplan’ı telefonla arayarak başsağlığı dileklerini iletti.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com- iha