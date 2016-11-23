“Semih Beni Telefonla Aradı”

Yeni Malatyaspor’un defans oyuncusu Murat Akça, Eskişehirsporlu futbolcu Semih Şentürk’ün kırmızı kart gördükten sonra kendisine yaptığı hareketten dolayı telefonla arayıp, özür dilediğini söyledi.

Malatya İnönü Stadı’nda gazetecilere açıklamada bulunan Akça, Eskişehirspor deplasmanında maçı çevirebilecek pozisyonlar bulduklarını ancak ellerine geçen fırsatları değerlendiremediklerini ifade etti.

Akça, Eskişehirspor karşısında aldıkları mağlubiyeti, ligin 12’nci haftasında sahalarında Giresunspor ile oynayacakları maçı kazanıp, telafi etmek istediklerini kaydederek, “Öncelikle kaybettiğimiz için üzgünüz. Rakip 10 kişi kaldıktan sonra, rakibimize iyi baskı kurmuştuk. Beraberliği ve galibiyeti alabileceğimiz pozisyonlarda yakaladık. Maalesef atamadık. Şanssız bir maçtı bizim için. Önümüzde şimdi Giresunspor maçı var. Onun hazırlıklarına başladık. Bizim için önemli olan iç saha maçları. İç saha maçlarında kayıpsız ilerleyerek, dış sahada toplayabildiğimiz kadar puan toplamak istiyoruz. Sonuçta Barcelona veya Real Madrid değiliz. Mağlup olacağımız haftalarda olabiliyor. 5 haftalık galibiyet serimiz vardı. Yakaladığımız havada bir sıkıntı yoktur. Giresunspor maçında kazanmak istiyoruz. Hedefe giden yolda iç saha kazanmak istiyoruz” diye konuştu.

“BENİM AÇIMDAN BİR SIKINTI YOK”

Eskişehirspor maçında Semih Şentürk ile aralarında geçen olayı da değerlendiren Akça, şunları söyledi:

“Futbolun içinde böyle şeyler var. Bir anlık sinir olayı diye bakıyorum. Sinir halinde iken istemeden davranışlar olabiliyor. Zaten kendisi de beni maç sonrasında telefonla aradı. Özür diledi. İlk öncelikle ben hareketi neden yaptığı için anlamadım. Kırmızı kart gördü. Söylediğine göre hayatında ilk kez kırmızı kart görmüş. O yüzden sinirlenmiş. Olayı büyütmemek gerekiyor. Anlık bir sinirdi diyelim. Hocamızı da aramış. Tüm Malatya camiasından özür dilemiş. Benim açımdan bir sıkıntı yok.”

“KAZANMAK İÇİN SAHAYA ÇIKACAĞIZ”

Akça, takım olarak Giresunspor maçına odaklandıklarını ifade ederek, “Şuanda lideriz. Bizim için önemli olan içerde oynayacağımız maçlar. Eğer içerdeki maçlarda fire vermeden ilerlersek, mağlubiyet kredilerimizi deplasmana saklarız. Bu kredilerden bir tanesini Eskişehirspor maçında kullanmış olduk. Bu kredilerimizi asla içerde kullanmayacağız. Puan kaybedersek, dış sahada kaybedelim. Dışarda da kaybetmek istemiyoruz ama olursa en azından dış sahada olsun. Giresunspor maçında kazanmaktan başka bir düşüncemiz yoktur. Kazanmak içi sahaya çıkacağız” dedi.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi