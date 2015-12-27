‘Semra Kaynana Gibi!’

Belediye Meclisi’nin, başkan Ahmet Çakır’ın görevi her an bırakabileceği iddiasında bulunan bağımsız üyesi Mehmet Moran’a, avukat olan meclis başkan vekili Aziz Görgeç’ten tepki geldi.

Moran’ın, malatyahaber.com’da da “Çakır bırakırsa şaşırmayın” başlığıyla yayınlanan açıklamasına karşı Görgeç tarafından şu açıklama yapıldı:

“Çok kıymetli hemşehrilerim, saygıdeğer kamuoyunun da takip ettiği üzere 24 Ocak Pazar günü Malatya yerel internet sitelerinde ve dün yazılı ve görsel medyada yer alan Belediye Bağımsız Meclis üyesi Sn. Mehmet Moran beyin en hafif ifadeyle bizleri üzen, hayrete düşüren talihsiz açıklamaları ile ilgili kanaatlerimi aziz hemşehrilerimle paylaşmak istiyorum.

Seçildiği günden itibaren bir takım varsayımlarla, gördüğü halisünasyonlarla, evhamlarla gündem yaratmak, gündemde kalmak isteyen, tek derdi reyting olan Sn. MORAN muvaffak olamayacağını, sağduyu sahibi çok kıymetli hemşehrilerimizin bu tür tutarsız, mesnetsiz, gerçeklerden uzak beyanatlara pirim vermediğini görmesi üzerine agresifleşmekte, kamuoyunun gözlerine baka baka düşlerini gerçekmiş gibi yansıtabilmektedir.

Sn. Morana bir zamanlar ekranların vazgeçilmez yüzü Semra kaynanayı hatırlatmak isterim.Belki şovuyla bir anda televizyon kanallarına reyting yaptırdı ama şimdi nerede. Napıyor? Kim biliyor, kim ilgileniyor. Türkiye bir Semra Kaynanayı kaldıramadı, Malatya hiç kaldıramaz.

Muhalefetin görevi elbetteki kendi seçmenlerinin kendisine vermiş olduğu yetkiler doğrultusunda icranın icraatlarını sorgulamaktır, takip etmektir, denetlemektir ve hesap sormaktır. Ama bu kutsal görevi ifa ederken hiç kimse adabı muaşereti, asgari nezaket kurallarını ihlal edemez, etmemelidir, etmek isteyenlere de kamuoyu gerekli cevabı her zaman vermiştir ve vermeye de devam edecektir.

Çok kıymetli hemşehrilerim, biz bu zihniyetin cemaziyel evvelini de biliyoruz. Biz bu kirli oyunun senaryosunu yazanları da yakinen biliyoruz. Seçim öncesinde Sn. Başkana attıkları iftiraların, yürüttükleri kampanyadaki asılsız, mesnetsiz iddiaların cevaplarını 29 Martta sandıkta aldılar. Aziz hemşehrilerim onlara en güzel cevabı verdi. Ama anlayana. Anlayana sivrisinek saz, Sn.Morana Davul zurna az.

Kendisi meşhur olmak isteyebilir. Reytingini yükseltmek isteyebilir. Bu konuda makyavelist bir tutum sergileyip asgari etik kuralları dahi umursamayabilir. Fakat kendisinden isteğimiz sahip olduğu meclis üyeliği sıfatını ve kutsal meclis çatısını şovuna alet etmesin.

Buradan özellikle basın yayın kuruluşlarına seslenmek istiyorum. Basımız Sn. Moranın mesnetsiz iftiralarına, haber portallarında, sayfalarında veya ekranlarında yer vermesinler, gönderilen bilgi, belgelerle ilgili konunun muhataplarında teyit alsınlar ve bu konuda daha dikkatli davransınlar.

Her zaman bize aklı selimi öğütleyen, kavgayla, gereksiz tartışmalarla, gürültü patırtıyla geçirecek zamanımız yok, biz hayalimizdeki Malatyayı inşa edelim, bırakın dileyen dilediğini söylesin, biz işimize gücümüze bakalım diyen

Sayın Başkanımız; birileri hazmedemese de, birileri tahammül gösteremese de, birileri istese de istemese de dimdik görevin başındadır, bu tür halisünasyonlara cevap verme gereksinimi dahi duymamaktadır.

Buna rağmen ben bu tür haddini bilmezlerin iftiralarından dolayı Meclisimizin güvenirliliğine halel gelmesin diye bu kısa açıklamayı yapmayı kendime görev addettim. Sürekli kamuoyunu manüple etmek, asılsız iddialarla suyun üstüne yazı yazmak isteyenleri de saygıdeğer kamuyomuzun pak vicdanına bırakıyorum.”