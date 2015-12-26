”Seralar Zarar Görünce..”

Malatya Sebze Meyve Komisyoncuları Derneği Başkanı İzzettin Aslan, yılbaşı öncesine göre bugünlerde sebze ve meyve fiyatlarının yükseldiğini belirterek, bunun sebebinin de don olayından seraların zarar görmesi ve üretim azlığından kaynaklandığını vurguladı.

Yılbaşından önce Sebze Meyve Hali’nde bir kilo toptan sera domatesin kilosu 1 – 1.5 YTL arasında satılırken, bugün 1.75 YTL’ye yükseldiğini belirten Aslan, diğer ürünlerde ise biberin kilosu 1.5 – 1.7 YTL iken bugün 2 YTL’ye, ıspanak 75 kuruş iken 1 YTL’ye, marul 50-60 kuruş iken 70 kuruşa, havuç 30-40 kuruş iken 55 kuruşa, sera patlıcan ve salatalık 1.6 – 1.7 YTL iken 2 YTL’ye yükseldi. Meyvelerden ise Rize mandalinasının halde toptan kilosu 50-60 kuruş iken 75 kuruşa, Washington portakal 30-40 kuruş iken 45 kuruşa, elma 80-90 kuruş iken 1.2 YTL’ye yükseldiğini açıkladı.

Vatandaşların sebze ve meyveye bugünlerde yanaşamadıkları, alım gücü az olan vatandaşların ise alacakları miktar kadar değil de az olarak sebze meyve aldıkları belirtildi.