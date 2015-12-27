Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Yeni Malatyaspor’da, kendi sahsında Akçaabat Sebatspor’u 2-1 yenmenin sevinci yaşanıyor.

Karşılaşma sonrası taraftarlar Sarı-siyahlı takım futbolcularını tribüne çağırdı. Futbolcular taraftarlarla birlikte marş söyleyerek, galibiyeti doyasıya kutladılar.

Karşılaşma sonrası basın mensuplarına bir açıklamada bulunan Yeni Malatya Spor Kulüp Basın Sözcüsü Selim Pilten, şeytanın bacağını kırdıklarını söyledi. Pilten, galibiyeti taraftarlara armağan ederek, “İnşallah bundan sonra şeytanın bacağını kırdık. Yeni Malatya Spor olarak taraftarların yüzünü güldüreceğiz” dedi.

Takımın yöneticilerinden Turan Kopal ise, şeytanın bacağını Alanyaspor maçında kırdıklarını kaydederek, “Hak ettiğimiz bir galibiyetti. İnşallah bundan sonra seri devam edecek. Taraftarlarımızın bizlere güvenmelerini istiyoruz” diye konuştu.

Orta saha oyuncusu Tuncay Maldan da, “Kötü gidişe dur dedik. Hep iyi oynuyorduk ama kazanamıyorduk. Sebatspor maçında hem iyi oynadık hem de kazandık. Kötü gidişe dur dedik, devamı da gelecek” şeklinde konuştu.

Sağ bekte forma giyen Ümit Aydemir ise, “Haftalardır iyi oynuyorduk. Son 3-4 hafta özellikle çok iyi oynadık. Bu galibiyete inanıyorduk. Herkes takımın çıkışta olduğunu herkes görmüştür. Bu maçta biraz tutuktuk çünkü takımın üzerinde galibiyet alamamanın bir stresi vardı. Bundan sonra Bugsaş maçıyla galibiyetin devamını getireceğiz” dedi.

Akçaabat Sebatspor karşılaşmasında 2 gol atarak, takımına galibiyeti getiren Cihan Yeşilırmak ise, “Golleri eşime armağan ediyorum. İyi oynayıp, skoru lehimize çeviremiyorduk. Şeytanın bacağını kırdık. İnşallah bundan sonra devam edecektir” diye konuştu.

Takımın teknik patronu Ufuk Sarı da, taraftarlara teşekkür ederek, “Esas teşekkürü huzurlarınızda kulüp başkanımız ve yönetim kuruluna ediyorum. Yöneticilikte, kaptanlıkta fırtınalı durumlarda ne yaptığınız ve o gemiyi sahile nasıl ulaştırdığınızla alakalı zor günlerimizde bizlere destek oldular. Bizlere inançlarını gösterdiler. Bizde çalışıyoruz. En güzel şekilde nasıl futbol oynar, galip geliriz bunun peşindeyiz. Hep birlikte bu takımı daha üst liglere taşıyalım” dedi.