Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi tarafından “Seyyid Battalgazi” sempozyumu düzenlenecek. 8 Aralık 2017’da başlayacak sempozyum, 2 gün sürecek.

Ramada Altın Kayısı Otel’de gerçekleştirilecek sempozyum, 8 Aralık Cuma günü saat 09.30’da başlayacak. 2 gün devam edecek sempozyumda 5 oturum düzenlenecek. Sempozyumda, destanlara konu olan büyük tarihi şahsiyet Seyyid Battalgazi, akademisyen ve araştırmacılar tarafından çeşitli yönleriyle aktarılacak.

Battalgazi’nin fetihleri, Malatya’nın fethi ve Anadolu’da islam kahramanları, Battalgazi’nin halk muhayyilesindeki yeri, Battalgazi’nin bilge kişiliği, Battalgazi döneminde Malatya gibi çok sayıda konunun anlatılacağı sempozyuma tüm vatandaşların davetli olduğu belirtildi.

(Bülten)