Sığınmacı Kampında 23 Nisan

Vali Mustafa Toprak, eşi Av. Selime Toprak ile birlikte Suriyeli sığınmacıların barındırıldığı Malatya Beydağı Konaklama Tesislerinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve TBMM’nin kuruluşunun 97. yıldönümü kutlamaları çerçevesinde düzenlenen programa katılarak buradaki çocukların bayramını kutladı.

Programa İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Şerafettin Yılmaz, Yazıhan İlçe Kaymakamı, İl Afet Acil Durum Müdürü Mustafa Türker, İl Göç İdaresi Müdür Vekili Atilla Kölük, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, MABEK Yönetici ve çalışanları, Suriyeli Aileler ve çok sayıda Suriyeli çocuk katıldı.

MABEK Spor Salonundaki program Türkiye Cumhuriyetinin kurucu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve ebediyete intikal etmiş Türk büyükleri ve Şehitler için bir dakikalık saygı duruşunun ve İstiklal Marşının okunması ile başladı.

MABEK Eğitim Koordinatörü Hacı Mevlüt Kılıç’ın açılış konuşmasının ardından Suriyeli 2 öğrenci ’23 Nisan’ şiirini seslendirdi.

MABEK Ortaokulu öğretmenlerinden Yıldız Tosun günün anlam ve önemine binaen bir konuşma gerçekleştirdi. Suriyeli İlkokul öğrencileri tarafından İstiklal Marşı eşliğinde Türkiye Haritası sunumu sonrası anasınıfı öğrencileri tarafından dans, 1. Sınıf öğrenci korosu tarafından da türküler eşliğinde halk oyunları gösterisi gerçekleştirildi. Türkiye’m şarkısı eşliğinde ront çalışması sergilenirken 4. ve 8 sınıf öğrencileri tarafından da şiirler ve şarkılar seslendirildi. Bağlama ve Gitar eşliğinde türkü ve şarkıların okunmasının ardından halk oyunları ve Türk Bayrağını temsil eden ay yıldız çalışmasını sunan öğrencilerden sonra yarışmalara geçildi.

Öğrenciler arasında Çuval Yarışması, Kaşıkla Yumurta Taşıma Yarışması, Sandalye Kapma Yarışması ve Bayrak Yarışması gerçekleştirildi. Yarışmalar sırasında Vali Toprak ve Bayan Toprak heyecanlı ve eğlenceli anlar geçirmeleri neden olan yarışmacı öğrencilerden dereceye girenlere çeşitli hediyeler vermelerinin ardından protokol üyeleri ve öğrencilerle birlikte toplu fotoğraf çektirmelerinin ardından program sona erdi.

Salondan ayrılırken bazı Suriyeli misafirlerle de sohbet eden Vali Toprak ve eşi Av. Selime Toprak Ortaokulda Suriyeli öğrenciler tarafından çizilen resimlerden oluşan sergiyi ziyaret ederek resimleri çizen öğrencilerden resimleri hakkında bilgiler aldıktan ve sınıflarda incelemelerde bulunduktan sonra buradan ayrıldı.

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