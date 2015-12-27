“Sigortalılık Oranı Artıyor”



Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi (TARSİM) Malatya Bölge Müdürü Sabri Akın, Türkiye’de sigortalılık oranının hızla arttığını belirtti.



Sigorta bilincinin yaygınlaştırılması amacıyla her yıl mayıs ayının son haftası kutlanması planlanan Sigorta Haftası, bu yıl 27 Mayıs-3 Haziran 2012 tarihleri arasında çeşitli etkinliklerle kutlanmaya başlandı.Sigorta Haftası dolayısıyla TARSİM Malatya Bölge Müdürlüğü ve Malatya Sigorta Acenteleri Derneği tarafından TARSİM Malatya Bölge Müdürlüğü Salonu’nda düzenlenen basın toplantısına, Malatya Sigorta Acenteleri Derneği Başkanı Ayhan Altınok, Başkan Yardımcısı Vahap Ortaç, TSO Meclis Üyesi Turan Gülek, TARSİM Malatya Bölge Müdürü Sabri Akın ve TARSİM Bölge Müdür Yardımcısı Bünyamin Kadak katıldı. Türkiye’de sigorta satışlarının yüzde 70 gibi çok büyük kısmının acenteler üzerinden gerçekleştiğini belirten Malatya Sigorta Acenteleri Derneği Başkanı Altınok, Sigorta Haftası’nda sigorta bilincini artırmaya yönelik bazı etkinlikler düzenleneceğini söyleyerek, Sigorta Haftasını kutladı.



Sigorta sektörünün önemine değinen TARSİM Malatya Bölge Müdürü Akın ise, Türkiye’de sigortalılık oranının hızla arttığını belirterek, tüm acente ve sigortalıların Sigorta Haftası’nı kutladı.

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