Silahlı Kavga: 1 Ölü, 4 Yaralı

Malatya’da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre olay, Özsan Sanayi sitesindeki bir yemek fabrikasında meydana geldi. İki ayrı şirketin işletmecileri arasında çıkan silahlı kavgada, yaralanan 5 kişi Beydağı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan Haluk Akbaş isimli şahıs tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayda yaralanan Y.Ö, S.A., M.A ve O.U tedavi altına alındılar.



Olayla ilgili iki kişiyi gözaltına alan polis, tahkikatı sürdürüyor.

Bunu paylaş: Facebook

Twitter

Google

WhatsApp

