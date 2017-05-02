Silahlı Saldırıda 1 Kişi Yaralandı
Kavga sırasında silahla ateş açılması sonucunda bir kişi yaralandı.
Olay, saat 19.20 sıralarında Tandoğan Mahallesi’nde meydana geldi. Henüz sebebi bilinmeyen olayda tek kırma olarak nitelendirilen av tüfeği ile ateş açılması sonucunda A.B. adlı şahıs, kasığından yaralandı.
Yaralı şahıs ambulans ile Turgut Özal Tıp Merkezi’ne kaldırıldı.
Olaydan sonra kaçan şüphelinin yakalanması için polis ekiplerinin çalışması sürüyor.
Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com
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