Silahlı Saldırıda 1 Kişi Yaralandı
Malatya’nın Dilek Mahallesi’nde yaşanan silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.
Olay, Yeşilyurt ilçesine bağlı Dilek Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki grup arasında çıkan kavgada henüz kimliği öğrenilemeyen şüphelinin açtığı ateş sonucu B.K. (45) bacağından yaralandı. Yaralı şahıs ihbar üzerine bölgeye gelen 112 ambulansı ile Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
B.K.’nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, olayla ilgili jandarma ekiplerinin başlattığı inceleme sürüyor.
iha
Yorumlar
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hayret teksas oldu dıyenler yorum atmamış
😂😂😂 belki de gerçek yerine gitmişlerdir. Kurban olsunlar Malatya’ ya teksasmış.
Teksaslılar bile hayrete düşmüş…