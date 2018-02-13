Silahlı Saldırıda 1 Kişi Yaralandı

Malatya’nın Dilek Mahallesi’nde yaşanan silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

Olay, Yeşilyurt ilçesine bağlı Dilek Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki grup arasında çıkan kavgada henüz kimliği öğrenilemeyen şüphelinin açtığı ateş sonucu B.K. (45) bacağından yaralandı. Yaralı şahıs ihbar üzerine bölgeye gelen 112 ambulansı ile Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

B.K.’nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, olayla ilgili jandarma ekiplerinin başlattığı inceleme sürüyor.

iha