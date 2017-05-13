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Malatya Haber -

Simülasyonlu Eğitim Verildi

Simülasyonlu Eğitim Verildi
  • 13.05.2017
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Malatya’da, Karayolu Trafik Haftası kapsamında trafik kazaları ile ilgili trafik ekipleri tarafından öğrencilere simülasyon ve bilgilendirici etkinlikler yapıldı.

Emniyet kemerinin ve trafik kurallarının önemine vurgu yapmak amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte simülasyon aracının tanıtımı da yapılarak, trafikte bilinçli hareket etmenin hayat kurtarabileceğine dikkat çekildi. Emniyet kemeri takmanın ve trafik kurallarının önemine dikkat çekmek amacıyla öğrencileriyle bir araya gelen trafik ekipleri, farkındalık yaratmak anlamında tasarlanan simülasyon aracı ile öğrencileri bilinçlendirdi. Tanıtım etkinliğine katılan ilkokul öğrencileri, sistem gereği uzaktan kumada ile havada takla atan simülasyon aracını izleyerek emniyet kemerinin ne kadar hayati bir önem taşıdığını uygulamalı olarak öğrendi.

Çocuklara trafik kurallarını da anlatan ekipler, karşıdan karşıya geçişler, gece yürüyüşleri, ışıklı işaret cihazları, emniyet kemeri, bisiklet ve ilk yardım ile okul servis araçlarında uyulması gereken kurallar hakkında detaylı bilgiler verdi.

İha

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