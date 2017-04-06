Şirinler 3: Kayıp Köy
Şirin Köyü’nde hayat alışıldık düzeninde sürerken Şirine kendilerine benzeyen bazı yaratıklar görür. Şirin Baba, Kayıp Köy efsanesine pek inanmasa da Şirine, yanına Güçlü, Sakar ve Gözlüklü Şirin’i de alarak Kayıp Köy’ü bulabilmek için Yasak Orman’a doğru yola çıkar. Ancak Gargamel’in de bu gizemli köyle ilgili planları vardır ve Şirinler’in oraya Gargamel’den önce ulaşması gerekmektedir.
Vizyon Tarihi: 7 Nisan 2017
Yapımı : 2017 – ABD
Tür : Animasyon , Komedi , Macera
Süre: 89 Dak.
Yönetmen : Kelly Asbury
Oyuncular : –
Seslendirenler : Demi Lovato , Joe Manganiello , Rainn Wilson , Mandy Patinkin , Danny Pudi
Senaryo : Karey Kirkpatrick , David Ronn , Jay Scherick , Chris Poche , Stacey Harman
Yapımcı : Raja Gosnell , Jordan Kerner
Diğer Adı : Get Smurfy, The Smurfs 3
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