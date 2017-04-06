Şirinler 3: Kayıp Köy

Şirin Köyü’nde hayat alışıldık düzeninde sürerken Şirine kendilerine benzeyen bazı yaratıklar görür. Şirin Baba, Kayıp Köy efsanesine pek inanmasa da Şirine, yanına Güçlü, Sakar ve Gözlüklü Şirin’i de alarak Kayıp Köy’ü bulabilmek için Yasak Orman’a doğru yola çıkar. Ancak Gargamel’in de bu gizemli köyle ilgili planları vardır ve Şirinler’in oraya Gargamel’den önce ulaşması gerekmektedir.

Vizyon Tarihi: 7 Nisan 2017

Yapımı : 2017 – ABD

Tür : Animasyon , Komedi , Macera

Süre: 89 Dak.

Yönetmen : Kelly Asbury

Oyuncular : –

Seslendirenler : Demi Lovato , Joe Manganiello , Rainn Wilson , Mandy Patinkin , Danny Pudi

Senaryo : Karey Kirkpatrick , David Ronn , Jay Scherick , Chris Poche , Stacey Harman

Yapımcı : Raja Gosnell , Jordan Kerner

Diğer Adı : Get Smurfy, The Smurfs 3

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