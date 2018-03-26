CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, şeker fabriklarını özelleştirme girişimine karşı başlattıkları hareket kapsamında Niğde Bor Şeker Fabrikası önünde yaptığı konuşmada, “Geçen 5 yılda kendi yandaşlarının 4 milyar TL vergi borcunu affettiler. Bu rakam Şeker Fabrikalarının 142 yıllık zararını karşılıyor. Senin yandaşına, haramzadelere var. Helal süt emmiş, alın teri döken insanlara yok. Yazıklar olsun” dedi.

Hükümetin 14 şeker fabrikasını satma kararı sonrası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun talimatıyla Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba koordinasyonunda kurulan komisyon 23. ziyaretini Niğde Bor Şeker Fabrikasına gerçekleştirdi. Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba başkanlığında Milletvekilleri Ömer Fethi Gürer, Kadim Durmaz, Burcu Köksal, Özkan Yalım, Mustafa Tuncer, Türabi Kayan, Ali Akyıldız, Şenal Sarıhan ile Parti Meclisi üyeleri Semra Dinçer ve Yıldırım Kaya’dan oluşan heyet Bor Şeker Fabrikası önünde pancar üreticileri, şeker fabrikası işçileri ve Niğdeliler ile biraraya geldi.

SAADET GİK ÜYESİ ALTIPARMAK: “AMERİKA’NIN İNSAFINA SIĞINANLARDAN NEFRET EDİYORUZ”

Saadet Partili, İyi Partili, Demokrat Partili, Vatan Partili yöneticilerin de destek verdiği basın açıklamasında konuşan SP Genel İdare Kurulu Üyesi Nihat Altıparmak, ‘Şekerde milli kalalım’ çalışmaları yürüttüklerini belirterek “ Amerika’dan nefret ediyoruz ama daha çok Amerika’nın insafına sığınan insanlardan nefret ediyoruz. Amerika’nın nişasta bazlı şeker üreten Cargill firmasına sesini çıkartmayan, beynini kiraya veren aydınlar niçin konuşmuyorsunuz? Şeker Fabrikaları bir kaledir. Kaleleri teslim etmeyeceğiz” dedi.

KADRO ANANIZIN AK SÜTÜ GİBİ HAKKINIZ

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba konuşmasına taşeron ve geçici işçilerin sorunlarına değinerek başladı. Ağbaba, “Burada taşeron işçiler var. Kadroya alınmadılar. Geçici işçiler var, 9 Ay 29 gün çalışma sözü verildi ama sözlerini henüz tutmadılar. Sol elinizle, sağ elinize vurun ‘Elim kırılsaydı da oy vermeseydim’ deyin. Nasıl ki taşerona kadro verilmesinin sebebi Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP ise şeker işçilerinin kadro verilmesini de CHP sağlayacaktır. Bu sorunu kökünden çözeceğiz. Ananızın ak sütü gibi kadroyu size vereceğiz.” Dedi.

BU SÖZLERİN ALTINA İMZA ATIYORUZ

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, “SP GİK üyesi arkadaşımız bu bir vatan mücadelesidir. Vatan için vatanını düşünen herkesle bir araya geliriz dedi. Amerika’yla Amerika’dan nefret ediyoruz ama Amerika’dan kul köle olanlardan daha fazla nefret ediyoruz dedi. Bu sözlerin altına imza atıyoruz. Dün Lüleburgaz’da binlerce kişiyle miting yaptık. O mitingde Saadet Partili, İyi Partili, MHP’ye ve AKP’ye oy veren yurttaşlarımız da Vatan Partisi, ÖDP herkes vardı. İlk ziyaretimizi Alpullu Şeker Fabrikasında gerçekleştirmiştik. O günden beri bir ittifak kuruldu. Vatan ittifakı, şeker ittifakı, ekmek ittifakı. Birileri bu ittifaka karşı adına cumhur ittifakı dedikleri bir ittifak kurdular. O ittifakın ismi koltuk ittifakı, korku ittifakı” ifadelerini kullandı.

VATAN İÇİN, DEMOKRASİ İÇİN, ÖZGÜRLÜK İÇİN YİNE BİRARAYA GELİRİZ

“Siyasi görüşlerimiz farklı olsa da bugün ve bundan sonra da vatan için, demokrasi için, özgürlük için, barış için herkesle bir araya gelmeye hazırız” diyen Ağbaba, “ 16 Nisan’da bir araya geldiğimiz gibi, Adalet Yürüyüşünde bir araya geldiğimiz gibi 2019’da da bir araya geleceğiz. Sağcısı, solcusu, muhafazakârı, sosyal demokratı vatan için yine bir araya geliriz. Türkiye Cumhuriyetinin geleceği için kol kola girmeye hazır olduğumuzu bütün dünya bilsin.”dedi.

“Şeker fabrikalarının satışını işçiler, üreticiler, esnaf istemedi. Çok uluslu şirketler istedi” şeklinde konuşan Ağbaba, “Bu satışı Cargill istedi. Bir rapor hazırladılar. ‘Enflasyonun sebebi Türkiye hayat pahalılığının sebebi şeker fabrikalarıdır’ dediler. O şeker senin gözünü kör etsin. Enflasyonu yükselten şeker fabrikaları değil kendi harcamalarıdır. Şeker fabrikalarının zarar ettiği tamamen yalan. Geçen 5 yılda kendi yandaşlarının 4 milyar TL vergi borcunu affettiler. İddia ettikleri gibi 28 milyon lira zarar eden Şeker Fabrikalarının 142 yıllık zararını karşılıyor. Senin yandaşına var. Helal süt emmiş, alın teri döken insanların zararını hesap ediyorsun. Sarayın 13 günlük masrafı bu fabrikaların bir yıllık zararını karşılıyor. TBMM Başkanı kendi makam odasına 100 bin TL’lik halı döşetti. Kendini kimden koruyacaksa yakın korumalarına 3 milyon TL’ye araç aldırdı. Tasarruf yapacaksan buradan yap, milleti düşüneceksen buradan düşün. 500 tane korumayla, özel uçaklarla gezeceğine gel tasarruf yap” şeklinde konuştu.

KESK’LİYİ, DİSK’LİYİ İÇERİ AT, TOSUNCUĞU ELİNDEN KAÇIR

Ağbaba, “Bunlar yerli ve milli olduklarını iddia ediyorlar. Pamuk, bezelye ABD’den, pirinç Vietnam’dan, mısır Ukrayna’dan, sarımsak Çin’den, samanı Bulgaristan’da ithal eden bir hükümet yerli ve milli olabilir mi? Kendi kendine yeten 7 ülkeden biriydik şimdi çiftçi çalışmıyor mu? Topraklarımız mı satıldı? Dünyanın en çalışkan çiftçisi Anadolu topraklarında ama biz tüm ürünleri ithal eder hale geldik. Niye üretmiyoruz? Bir de Sırbistan’dan et ithal ediyoruz. Ama hükümetin hakkını yemeyelim hükümet et ithal ediyor ama tosuncuk ihraç ediyor. Tarım bakanı göz göre göre bu tosuncuk bizi aldatmış diyor. 1 milyar 139 milyon lira dolandırmış. Sen sarayı eleştiren işçiyi, memuru, KESK’liyi, DİSK’liyi toplayıp cezaevine atarken fakir fukarayı, öğrenciyi izlerken çocuklarımızın sosyal medya hesaplarını takip ederken bu dolandırıcıyı, hırsızı neden takip etmedin. Niye para toplamasını engellemedin. Sebebi çok basit o tosuncuk konuşurken Kudüs diyor, dünya beşten büyüktür diyor, Türkiye Ortadoğu’nun lideri diyor. “ifadelerini kullandı.

ATATÜRK’ÜN ALPULLU ANI DEFTERİNE YAZDIĞI YAZIYI OKUDU

Ağbaba, “Şeker fabrikaları hem şimdiyi hem geçmişi birleştirdi. 1937 yılında Mustafa Kemal Atatürk’ün Alpullu ziyaretinde anı defterine “Şeker Fabrikası ziyaretinde şeker fabrikası sayısı 20’ye çıkmaz ve şekeri ekmek kadar kolay alınır hale getiremezsek gürbüz çocuklara hasret kalacağız” yazmış. 1920’li yıllarda Anadolu’da doğan her yüz çocuktan sekseni ishal nedeniyle ölüyordu. Şeker fabrikalarıyla beraber bu ölümler durduruldu, bebekleri hayata bağladı. Şeker fabrikalarının temelini atan Mustafa Kemal Atatürk’ü Niğde Bor’dan bir kez daha rahmetle anıyoruz. Fabrikaların kuruluşunu devam ettiren tüm siyasi parti liderlerini rahmetle anıyoruz.” dedi.

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