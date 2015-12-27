Son Gün 28 Şubat..

Geçtiğimiz ay başlayan ölçü ve tartı aletlerinin muayene işlemleri, 28 Şubat tarihinde sona eriyor.

Malatya Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgilere göre, ölçü ve tartı aleti olan mükelleflerin muayene ile damga işlemlerini Şubat ayı sonuna kadar yapmaları gerektiği ifade edildi.

Mükelleflerin konuyla ilgili olarak kapalı otoparkta bulunan Ölçüler ve Ayar Memurluğuna dilekçe ile başvurmaları gerektiği kaydedilirken, muayene yaptırmayan mükellefler hakkında yasal işlem yapılacağı belirtildi.

Mükelleflerin sıkıntı yaşamamaları için, son günlere kalmadan, işlemlerini bir an önce yapmaları istendi.