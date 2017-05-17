“Son Gün Son Saate Kadar Çalışmalarımız Sürecek”

Malatya Vergi Dairesi Başkanı Yunus Poyraz, Malatya Vergi Dairesi Başkanlığınca 6736 sayılı kanun kapsamında borçlarını yapılandıran ve taksitlerini henüz ödememiş durumda olan mükelleflerin bilgilendirilmesine yönelik çalışmaların tüm hızıyla sürdüğünü ifade etti.

Malatya Vergi Dairesi, 6736 sayılı kanun kapsamında borçlarını yapılandıran ve taksitlerini henüz ödememiş durumda olan mükellefleri bilgilendirmek için kapsamlı bir çalışma yürütüyor. Bu kapsamda Vergi Dairesi Başkanlığı’nın başta vergi daireleri olmak üzere tüm birimlerince mükelleflerle yüz yüze görüşmeler yapılarak, iş yerlerine ziyaretler gerçekleştiriliyor. Bunun yanı sıra mükellefler telefonla aranarak borçlarını en geç mayıs ayının sonuna kadar ödemeleri hususu hatırlatılıyor.

Vergi Dairesi Başkanlığı yöneticilerince de sivil toplum kuruluşları de ziyaret ediliyor. Ziyaret edilen odalara gerekli bilgilendirme yapıldıktan sonra üyelerine gönderilmek üzere SMS metni verilerek, oda üyelerinin tamamına SMS gönderilmesi sağlanıyor.

“ÇALIŞMALARIMIZI KAPSAMLI BİR ŞEKİLDE YÜRÜTÜYORUZ”

Malatya Vergi Dairesi Başkanı Yunus Poyraz, Malatya Vergi Dairesi olarak mükelleflere yönelik kapsamlı bir çalışma yürüttüklerini belirtti.

Poyraz, 6736 sayılı kanun kapsamında borçlarını yapılandıran ve taksitlerini henüz ödememiş durumda olan mükelleflerin bilgilendirilmesine yönelik ziyaretlerde bulunduklarını kaydederek, “Ziyaretler kapsamında Malatya SMMM Odası, Malatya Barosu, MÜSİAD, Esnaf ve Sanatkârlar Odası, Esnaf Kefalet Kredi Kooperatifi, Eczacılar Odası, Ticaret Borsası ve tüm mükellef gruplarına ulaşmayı hedefleyen kapsamlı bir çalışma gerçekleştiriyoruz. 6736 sayılı yasadan faydalanarak borçlarını yapılandıran ancak henüz taksitlerini ödememiş olan mükelleflerin yapılandırma haklarının devam etmesi için bu taksitlerini mutlaka en geç mayıs ayı sonuna kadar ödemeleri gerektiğine dikkat çekiyoruz” diye konuştu.

“SON GÜNE KADAR ÇALIŞMALARIMIZ SÜRECEK”

Mükelleflerle yüz yüze görüşmeler gerçekleştirdiklerini dile getiren Poyraz, şunları söyledi: “Yapılan çalışmalar neticesinde bu güne kadar belli periyotlarla ilimizdeki yerel televizyon gazete ve radyolarda konu ile ilgili açıklamaların yayınlanması sağlanmıştır. Malatya Park AVM’de açılan bilgilendirme standında her gün saat 22.00’a kadar görevli personel bulundurulmakta ve vatandaşlarımıza konu hakkında hatırlatma yapılmaktadır. Devam eden sivil toplum kuruluşlarının ziyaret edilmesi çalışmaları kapsamında üyelerine bu güne kadar toplam 26 bin 497 SMS gönderilmesi sağlanmıştır. Vergi Dairesi Başkanlığımız birimlerince mükelleflerle yüz yüze ve telefon görüşmelerine aralıksız devam edilmektedir. Bu güne kadar yapılandırmadan yararlanan ve birinci veya ikinci taksitlerini henüz ödememiş bulunan toplam 612 mükellefle yüz yüze görüşme yapılmıştır. Telefonla aranarak bilgilendirilen mükellef sayısı ise toplam 3 bin 282’dir. Konu ile ilgili görsel hatırlatma ifadelerinin yer aldığı bez afişler hizmet binasının vatandaşların rahatlıkla görebileceği cephesine asılmış olup, ilimizde vatandaşların en yoğun olarak bulunduğu yerlere asılan kağıt afiş sayısı ise 500’dür. Yapılan tüm çalışmalarda yapılandırılan borçların mutlaka mayıs ayının sonuna kadar ödenmesi gerektiği önemle hatırlatılmakta olup, Vergi Dairesi Başkanlığımızca son gün son saate kadar hatırlatma çalışmalarına devam edilecektir.”

Ferdi Durdu / Yeni Malatya Gazetesi – Malatyahaber.com