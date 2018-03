Son Noktayı Genel Müdür Koymuş!..

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürü Azmi Aksu, 21 Eylül’de başlayacak pancar alım kampanyası öncesinde Vali Halil İbrahim Daşöz ve Belediye Başkanı Cemal Akın’ı ziyaret etti. Ziyarette, fabrikanın yaklaşık 1.000 dönümlük arazisinin 190’ının fabrikaya bırakılıp, kalanının “yeşil alan” olarak değerlendirilmek üzere belediyeye devri ile ilgili sorulara muhatap olan genel müdür, fabrika için kalan bölümü “yeterli” gördüklerine ilişkin açıklamalar yaptı.

VALİLİKTE..

Şeker Fabrikaları Genel Müdürü Azmi Aksu, Şeker Fabrikası’nın sezon açılışı için geldiği Malatya’da Vali Halil İbrahim Daşöz’ü makamında ziyaret etti.

Ziyaret esnasında basın mensuplarının sorularını cevaplandıran Şeker Fabrikaları Genel Müdürü Azmi Aksu, “Biz Türkiye Şeker Fabrikaları olarak 7 milyon 290 bin ton pancar alacağız ve 1 milyon tonda şeker üreteceğiz” dedi.

Şeker Fabrikalarını özelleştirilmesi ile ilgili olarak konuşan Aksu, “Türkiye’deki bütün Şeker Fabrikaların tamamı özelleştirme kapsamında. İller arasında bir farklılık yoktur. Türkiye şeker Fabrikaları Genel Müdürlüğü dahil 22 fabrikası özelleştirme kapsamında. Bu yeni bir şey değil, 2000 yılında fabrikalar özelleştirme kapsamına alınmış. Şu anda bu durum devam ediyor. Bunlardan sadece 3 fabrika özelleştirme programına alınmış. Onlarda ihaleye çıkartıldı ve ihale tarihleri 30 Kasım 2006 tarihine kadar uzatıldı” dedi.

Malatya Şeker Fabrikası ile ilgili çok süpekülasyonların yapıldığını belirten Aksu, “Bir kere kesinlikle fabrika kapatma diye bir şey yok. Bu durum defalarca açıklandı. Hiçbir fabrikayı kapatmayacağız, özelleştirmeyi de yanlış yapmayacağız. Özelleştirirken önce güzelleştireceğiz, ondan sonra özelleştireceğiz. Kapatma kelimesini kesinlikle kullanmayız” diye konuştu.

Malatya Şeker Fabrikası’na ait arazilerin Malatya Belediyesi’ne devredilmesi ve fabrikanın yetersiz alanda üretim yapamayacağı iddialarını da cevaplandıran Aksu, “Biz Malatya Şeker Fabrikasını işlettiğimiz müddetçe lazım olan tüm arazi ve birimleri biz kullanacağız. Bu konuda hiç kimsenin bir şüphesi olmasın. Bunu kimse polemik konusu yapmasın. Malatya Şeker Fabrikası’nın işletilmesi için lazım olan her türlü alanı kullanacağız. Bu özelleştirme olana kadar devam edecek. Özelleştirme ne zaman olur, Allah bilir. Şirket 2000 yılından beri özelleştirme kapsamında, 2007 yılına geldik” ifadelerini kaydetti.

BELEDİYEDE..

Türkiye Şeker Fabrikaları genel müdürünün, Belediye Başkanı Cemal Akın’a yaptığı ziyarete ilişkin bilgiler, Belediye Basın Bürosu tarafından yayınlanan bültende şöyle duyuruldu:

“..Üzerinde spekülasyonlar yapılan Şeker Fabrikası’nın atıl vaziyetteki arazisinin Malatya Belediyesi’ne devri ile ilgili dedikodulara, Şeker Fabrikası Genel Müdürü Mehmet Azmi Aksu, son noktayı koydu.

Genel Müdür Mehmet Azmi Aksu, Şeker Fabrikası’nın kapanmayacağını belirterek, hem şeker fabrikasının çalışacağını, hem de kullanmadıkları arazinin Malatya Belediyesi’ne devredilerek, Belediye’nin yeşil alan kazanacağını söyledi.

Türkiye Şeker Fabrikaları Genel Müdürü Mehmet Azmi Aksu, Çarşamba günü akşam saatlerinde beraberindeki Malatya Şeker Fabrikası Müdürü İlhan Bitlis ile birlikte Belediye Başkanı H. Cemal Akın’ı makamında ziyaret etti.

Şeker Fabrikalarının üretime başlaması nedeniyle pancar alımlarına başladıklarını, bu vesileyle de fabrikaları gezdiğini ve ilk olarak Malatya’ya geldiğini söyleyen Aksu, Şeker Fabrikası arazisi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Şeker Fabrikasının kapanmasının sözkonusu olmadığını belirten Genel Müdür Mehmet Azmi Aksu, “burada bir problem varmış gibi gösteriliyor. Biz hem fabrikada kullanmadığımız alanı belediyemize vererek, belediyemizin ihtiyaç duyduğu bir yeşil alan, bir park kazandırmış olacağız. Hem de Şeker Fabrikasının çalışmasına devam edeceğiz. Yani burada bir sıkıntı bir problem yok. İşçi arkadaşlarımızla da görüşüyoruz. Biz orada kullanmadığımız her metre kare alanı ekonomiye kazandırmak istiyoruz.

Hiçbir yerin boş olmasını, fuzuli, israf olarak değerlendirmek istemiyoruz. Şeker Fabrikamız hem çalışacak, çalışması için gerekli yerleri biz zaten kullanacağız. Ama bizim ihtiyacımız olmayan yerleri de belediyemize vereceğiz. Onlar da yine bu aldığı yerleri kamunun hizmetinde kullanacak” dedi.

Fabrikanın çalışması için gerekli olan her yeri kendilerinin kullanacağını, ancak ihtiyaçları olmayan, atıl vaziyette bekleyen arazilerin de üzerine yatmayacaklarını kaydeden Aksu, “Biz zaten şu anda 4 yıldır Yüksek Planlama Kurulu’nun bize verdiği yetkiye dayanarak Türkiye genelinde kullanmadığımız atıl durumda olan her yeri satıyoruz. İnsanın kullanmadığı yer kendisinin değildir. Milli ekonomiye kazandırmak için boş olan her yerimizi ya satıyoruz ya da kamu kuruluşlarımıza devrediyoruz.

Netice itibariyle Malatya Şeker Fabrikamızın kapanması söz konusu değildir. Kullandığımız yerler çalışacak, kullanmadığımız yerleri de Özelleştirme İdaresi kararı doğrultusunda ya satacağız, ya da devredeceğiz.. Yani Bununla ilgili her hangi bir sorun yok” şeklinde sözlerini tamamladı.

Genel Müdür Aksu’yu Malatya’da ağırlamaktan son derece memnuniyet duyduğunu dile getiren Belediye Başkanı H.Cemal Akın ise Şeker Fabrikası’nın kapanmasının sözkonusu olmadığını, bunu bazı kişilerin siyasi malzeme yaptığını belirterek, “ Genel müdürümün de açıkladığı gibi fabrika için gerekli olan alandan arta kalan alanı Başbakanımızın da tasarrufları doğrultusunda Malatya insanın hizmetine sunacağız.

Ben 3 nesilden beri pancar çiftçiliği yapıyorum. Şuanda Barguzu ve Bostanbaşı köyünde pancar üretiyorum. Babam da, dedem de pancar çiftçisidir. Ben bir pancar çiftçisi olarak Pancar çiftçisinin problemlerini fevkalede iyi bilmekteyim” dedi.

Bazı kişilerin gerçek olmayan bazı sözleri telaffuz ettiğini belirten Belediye Başkanı Akın, “Bu alanın Malatya halkının istifadesine sunulmasını içine sindiremeyenler var. Daha önceleri Sümer Fabrikası alanını niye Malatya’ya kazandırmadınız diye serzenişte bulunan gruplar, şuan da Şeker Fabrikası alanı Malatya halkının istifadesine sunulduğu için bu sefer de niye Şeker Fabrikası alanı Malatya halkının istifadesine sunuldu gibi bir söylem içerisindeler. Bu bir çelişkidir.

Ordaki arkadaşlarımın hiçbir endişesi olmasın. Fabrika için gerekli alanı ayırdıktan sonra kalan alanı biz yine ordaki kardeşlerimiz ile birlikte Malatya insanın istifadesine sunacağız” şeklinde konuştu.

Gerek fabrikanın çalışması, gerekse de atıl vaziyetteki fabrika arazisinin Malatya halkının hizmetine sunulması noktasında gösterdiği ilgiden dolayı Genel Müdür Aksu’ya teşekkür eden Belediye Başkanı H.Cemal Akın, ziyaret anısına kayısı ve kristal kayısı maketi hediye etti..”