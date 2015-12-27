Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba “Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün fikirlerini Cumhuriyet Halk Partiler olarak sonsuza kadar yaşatacağız” dedi.

Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 76. ölüm yıldönümünde bir mesaj yayımladı. Ağbaba, “Bağımsızlık savaşımızın önderi, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, büyük komutan ve devlet adamı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ölümünün 76. yılında sevgi ve özlemle anıyorum” dedi.

Ağbaba mesajında “10 Kasımlar, bir anma ve matem günü olmaktan çok, Mustafa Kemal’in eserlerinin genç nesillere daha iyi öğretildiği günler olmalıdır. Tüm Dünya’nın örnek aldığı Ulusal Kurtuluş Savaşı, sonrasında ortaya konulan çağdaşlaşma adımları ve Devrimler gençlerimize her zamankinden daha fazla aktarılmalıdır” ifadelerini kullandı.

Ağbaba;“Atatürk’ün kişiliğine ve bıraktığı eserlerine yönelik son dönemlerde artarak devam eden saldırıları kabul etmek mümkün değildir. Çeşitli dayatmalarla, Atatürk’ü hafızalardan silmek isteyenler, bu amaçlarında başarılı olamayacaklarını mutlaka göreceklerdir” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Atatürk’ün “Bir zamanlar gelir, beni unutmak veya unutturmak isteyen gayretler belirebilir. Fikirlerini inkâr edenler ve beni yerenler çıkabilir. Hatta bunlar, benim yakın bildiğim ve inandıklarım arasından bile olabilir. Fakat ektiğimiz tohumlar o kadar özlü ve kuvvetlidirler ki bu fikirler, Hint’ten, Mısır’dan döner dolaşır gene gelir, verimli neticeleri kalpleri doldurur.”cümlesini hatırlatarak, Mustafa Kemal Atatürk’ün fikirlerini Cumhuriyet Halk Partiler olarak sonsuza kadar yaşatacağız.” dedi.

Ağbaba mesajının sonunda ; “Bağımsızlık savaşımızın önderi, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, büyük komutan ve devlet adamı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ölümünün 76. yılında sevgi ve özlemle anıyorum” ifadelerine yer verdi.