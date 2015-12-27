‘Sorunları Dinleyin..’

Malatya Emniyet Müdürlüğü tarafından tüm ilçelerdeki Emniyet Amirliklerine Toplum Destekli Polis Birimi kurulacak olması nedeniyle, buralarda görev yapacak polislere seminer verildi.

Malatya Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amiri Süleyman Hançer tarafından, 13 ilçede görev yapacak olan polislere Polisevi’nde seminer verildi.

Toplum Destekli Polislik Büro Amiri Süleyman Hançer, seminerde yaptığı konuşmada, Malatya Emniyet Müdürlüğü bünyesinde 2007 Nisan ayı itibarıyla Malatya’da faaliyete başlayan Toplum Destekli Polislik çalışmalarının bütün ilçelerde aktif hale geçirileceğini ifade edip, “Güvenliğin sağlanmasında polis ile vatandaş arasında aracısız ve süreklilik taşıyan ilişkiler kurulmasını sağlamak amacıyla oluşturulan Toplum Destekli Polis Birimlerinde görevlendirilecek olan personel için verdiğimiz seminerin olumlu sonuçlar doğuracağını ümit ediyorum” ifadelerini kullandı.

İlçelerde görev yapacak toplum destekli polislerin neleri yapmaları gerektiğini aktaran Süleyman Hançer, “Vatandaş memnuniyetini temel hedef olarak seçiniz. Toplum düzenini bozan bütün olumsuzluklarla mücadele edin. Sorun varsa, ilgili kurumlara bildiriniz ve tedbirlerin alınmasına yardımcı olunuz. Sosyal toplantılara katılın. Sorunları sükunet ve hoşgörü içerisinde dinleyiniz” şeklinde konuştu.