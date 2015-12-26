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Malatya Haber -

‘Sosyal Market’ Uygulaması

‘Sosyal Market’ Uygulaması
  • 26.12.2015
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Hekimhan’da ihtiyaç sahipleri için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından Sosyal Market uygulaması hizmete girecek. 
 
Hekimhan Kaymakamı Nurettin Dayan konu ile igili yaptığı açıklamada, ” İlçemiz merkezinde ve köylerinde ikamet eden, yoksul, yardıma muhtaç ve kimsesiz ailelere destek olmak ve temel ihtiyaçlarını karşılamak, merkez ve bağlı okullarımızda eğitim gören ve eğitim imkânlarından yerince yararlanamayan öğrencilere yönelik yardımlar sağlanması amacıyla kurulan Sosyal Market proje çalışmaları son aşamasına geldi. Bu ailelerimizin başka alanlara kanalize olmalarının önlenmesi ve devletimizin sıcak elinin her zaman yanlarında olduğunun hissettirilmesi açısından Sosyal Market projemiz büyük önem arz etmektedir. Projemiz ile elde edilen bağış ve yardımların daha düzenli ve market ortamında ihtiyacı bulunan vatandaşlarımıza ulaştırılmasının sağlanması hedeflenmektedir.”  dedi.
 
Sosyal market, Hekimhan’daki  Sivas Caddesi üzerinde bulunan Eski Belediye Pasajı’nın ikinci katında  hizmet verecek. 

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