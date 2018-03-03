21 yaşındaki eşini pompalı tüfekle vurarak öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı

Malatya’da boşanmak istediği eşi tarafından pompalı tüfekle öldürülen bir çocuk annesi 21 yaşındaki kadının cenazesi defnedildi. Kübra F.’nin sosyal medya hesabında, “Söyle, kimin hatasıydın sen bedeli bana ödetilen” yazdığı görüldü. Bu arada katil zanlısı Hakan F. mahkemece tutuklandı.

Kübra F., 2016 yılında, Hakan F. ile dünya evine girdi. Çiftin bir erkek çocukları oldu ancak aralarındaki şiddetli geçimsizlik nedeniyle mutlulukları kısa sürdü.

Şiddetli geçimsizlik nedeniyle Kübra F., baba evine döndü. Eşinin evden gitmesini hazmedemeyen Hakan F., 2 Mart gecesi boşanmak isteyen eşinin Çarmuzu Mahallesi’nde ailesinin yaşadığı eve giderek, pompalı tüfekle eşi Kübra F. ile kayınbiraderi Mustafa G.’yi ağır yaraladı. Kübra F., kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Talihsiz kadının ağabeyi Mustafa G.’nin ise yoğun bakımda tedavisi sürüyor.

Kübra F.’nin cenazesi otopsi işlemlerinin ardından Malatya Şehir Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Cinayet zanlısı koca ise, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi’nde tutuklandı. Suçunu itiraf eden Hakan F.’nin, ayrılmalarının nedeni olarak eşinin ailesini sorumlu tuttuğu öğrenildi.

Kübra F.’nin sosyal medya hesabında, ‘Söyle, kimin hatasıydın sen bedeli bana ödetilen’, ‘Bu dünyada yersinde hakkımızı ahirette nasıl vereceksin hesabını’ ifadelerini paylaştığı görüldü.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com