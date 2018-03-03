“Söyle, Kimin Hatasıydın Sen, Bedeli Bana Ödetilen!”
- 21 yaşındaki eşini pompalı tüfekle vurarak öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı
Malatya’da boşanmak istediği eşi tarafından pompalı tüfekle öldürülen bir çocuk annesi 21 yaşındaki kadının cenazesi defnedildi. Kübra F.’nin sosyal medya hesabında, “Söyle, kimin hatasıydın sen bedeli bana ödetilen” yazdığı görüldü. Bu arada katil zanlısı Hakan F. mahkemece tutuklandı.
Kübra F., 2016 yılında, Hakan F. ile dünya evine girdi. Çiftin bir erkek çocukları oldu ancak aralarındaki şiddetli geçimsizlik nedeniyle mutlulukları kısa sürdü.
Şiddetli geçimsizlik nedeniyle Kübra F., baba evine döndü. Eşinin evden gitmesini hazmedemeyen Hakan F., 2 Mart gecesi boşanmak isteyen eşinin Çarmuzu Mahallesi’nde ailesinin yaşadığı eve giderek, pompalı tüfekle eşi Kübra F. ile kayınbiraderi Mustafa G.’yi ağır yaraladı. Kübra F., kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Talihsiz kadının ağabeyi Mustafa G.’nin ise yoğun bakımda tedavisi sürüyor.
Kübra F.’nin cenazesi otopsi işlemlerinin ardından Malatya Şehir Mezarlığı’nda toprağa verildi.
Cinayet zanlısı koca ise, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi’nde tutuklandı. Suçunu itiraf eden Hakan F.’nin, ayrılmalarının nedeni olarak eşinin ailesini sorumlu tuttuğu öğrenildi.
Kübra F.’nin sosyal medya hesabında, ‘Söyle, kimin hatasıydın sen bedeli bana ödetilen’, ‘Bu dünyada yersinde hakkımızı ahirette nasıl vereceksin hesabını’ ifadelerini paylaştığı görüldü.
Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com
Hala yasa diyosunuz hangi yasa cinnetin önüne geçebilir soylesenize kadınlar erkeğini hiç takmiyo ki hala yasa diyosunuz bu haber için yazmiyorum ama kadınlar anasını değil kocasını dinlerse o zaman huzurlu olurlar
Koca çok akıllıymış o yüzden öldürdü değil mi kadını. Neden dinlesin kocasını? İnsan o insan. Insan insanin kolesi degil kendinize gelin. Sizin gibiler yuzunden toplum bu halde. Poh pohlana poh pohlana zaten bu hale gelmişsiniz. Azıcık hak arayınca öldürme hakkı buluyosunuz kendinizde. Şiddet zaten sizin için normal.
Erkekler evlendiği kişiyi özel mali zannediyor evlenmek kadar ayrılmakta doğal ayrilirsiniz cocugunuzun iyi ve kötü günlerinde medeni insanlar gibi birlikte olursunuz bunu yapmak zormu yurumeyen evliliklerde ayrılmak en doğal şey maalesef son yıllarda toplumun psikolojisi bozuldu sabır hoşgörü kalmadı herkes burnundan soluyor insanlar barut fıçısı gibi bunun nedenleri çok ama en önemli nedenlerden birisi üretmeden tüketen toplum olmamız kanaatker olmayisimiz kapitalist sistemin bizleri borç batağına suuklemesidir.
evlendigi insanı kendi (malı) zanneden zihniyetler… vah gidene ..
erkek ve kadın ne yaparlarsa yapsınlar ALLAH tan korkarak yaşasak herhalde bu üzücü hadiseye şahit olmazdık.
Yasa biryere kadar korur kafaları değişmesi gerekiyor oda çok zor yazık kıza .
Devlet bu konuda acil yasa çıkarmalı.Yoksa bu zavallı kadın gibi nice canlar gitmeye nice evlatlar anasız kalmaya devam edecek ne yazık ki.
yasayla çözülmez cahiliye yaşantısını bırakırsak bizi gören gözetleyen hayatımızı kayıt altına alan yratıcımız ALLAH oldugunu hasap verecegimizi bilirsek bunların hiç biri olmaz