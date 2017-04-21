“Stratejik Olarak Giresun Maçı Çok Önemli”

TFF 1. Lig ekibi Evkur Yeni Malatyaspor’un Teknik Direktörü İrfan Buz, Giresunspor maçının strateji açısından önemli olduğunu ifade ederek, deplasmandan 3 puanla ayrılıp, özlerine dönmek istediklerini belirtti.

Tecrübeli teknik adam, ligde ellerinde bulunan avantajı sürdürmek istediklerini belirterek, “Eskişehirspor maçında sahamızda aldığımız mağlubiyeti unuttuk. Giresun’da zor bir maça çıkacağız. Giresunspor karşısında kompaktlarımızı sağlayarak, zeki ve savaşan futbolcu topluluğu olarak Giresunspor maçına çıkacağız. Bu yarış 34 hafta sürüyor ve biz 28’nci haftayı geride bıraktık. Stratejik olarak Giresunspor maçı önemli. Alacağımız puan veya puanlarda önemli. Biz Giresunspor maçında puanlarımızı almak istiyoruz. Futbolcularımızla da bu konuyu konuştuk ve ona göre önlemlerimizi alacağız. Giresunspor maçında çok farklı bir Yeni Malatyaspor olacak. Bizim özümüze dönmemiz gerekiyor ve onu da yapacağız” şeklinde konuştu.

Giresunspor’un da ligde hesap içerisinde olduğuna dikkat çeken Buz, ligde kalan haftalarda istedikleri sonuçları alıp hedeflerine ulaşacaklarını ifade etti.

Buz, ligde gereken puanları alacaklarını kaydederek, şunları söyledi:

“Bakıldığı zaman Bandırmaspor ve Adana Demirspor maçlarında 80’nci dakikalardan sonra golleri buldular. Giresunspor’da bir hesap içerisinde. Tabi bizim müsabakadan sonra Sivasspor ile de oynayacaklar. Herkes her maçı kazanabilir ama karşılıklı oynayacaklar onlarda. Bizimde ciddi müsabakalarımız var diğer takımlarında. Biz kendi işimize bakıyoruz. Biz lideriz ve 5 puan öndeyiz. Bakıldığında demek ki biz çok iyi bir kredi yapmışız şimdiye kadar. Şimdiye kadar o krediden yedik ve biz daha fazlasını yemek istemiyoruz. Önümüze bakarak, rakiplerimize de bakarak gereken puanları alıp kendi işimize bakacağız.”

Tecrübeli teknik adam, futbolda hayal kırıklıklarının olduğuna işaret ederek, “Yeni Malatyaspor gereken puanları alıp lige çıkacaktır” diye konuştu.

Ligde her takımın birbirinden puan alabileceğini ifade ederek, “Bizim de ciddi müsabakalarımız var diğer takımlarında. Ama biz kendi işimize bakıyoruz. Lideriz ve 5 puan öndeyiz. Demek ki biz çok iyi bir kredi yapmışız şimdiye kadar. Şimdiye kadar o krediden yedik ve daha fazlasını yemek istemiyoruz. Önümüze bakarak, rakiplerimize de bakarak gereken puanları alacağız” dedi.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi