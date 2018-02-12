‘Su ve Hayat’ Yarışması

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü “su ve hayat” konulu ödüllü şiir, kompozisyon ve resim yarışması düzenleyecek.

MASKİ’den yapılan açıklamaya göre, MASKİ Genel Müdürlüğü, suyun önemine dikkat çekmek için İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortak projeler yürütüyor. Bu kapsamda ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde “su ve hayat” konulu ödüllü şiir, kompozisyon ve resim yarışması yapılacak.

Suyun hayatımızdaki yeri ve önemini geleceğimizin teminatı olan genç nesillere benimsetmek, bilgi düzeylerinin artırılmasını sağlamak, su israfı konusunda farkındalık yaratmak, toplumun tüm kesimlerini bilinçlendirmek ve suyun önemine dikkat çekmek amacıyla düzenlenen yarışmaya, ilkokul 2. 3. ve 4. sınıf öğrencileri resim, ortaokul 5. 6. 7. ve 8. sınıf öğrencileri şiir, lise ve dengi okul öğrencileri kompozisyon olmak üzere 3 ayrı kategoride katılabilecek.

Öğrencilerin hazırladıkları resim, şiir ve kompozisyonları okul müdürlüklerine 9 Mart’a kadar teslim etmeleri gerekirken, yarışmada birincilere dizüstü bilgisayar, ikinciye cep telefonu, üçüncüye tablet verileceği açıklandı.

AA- Bülten