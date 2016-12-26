Sular Kesik, MASKİ Bozuk!.

Malatya’da son haftalarda depolardaki su miktarının yetersizliği ve buna bağlı olarak yaşanan basınç düşüklüğü nedeniyle sık sık yaşanan su kesintileri vatandaşı çileden çıkardı. Battalgazi ilçesi Eskimalatya ve civarındaki yerleşim yerleri başta olmak üzere, onlarca mahallede su kesintisi yaşanıyor.

‘Depolarda su seviyesi düştü’

Malatya’nın içme suyunda yüzde 70’e varan kayıp-kaçak oranının önüne geçemeyen Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ), depolardaki su seviyesinin düşmesi sonucu büyük bölümü Battalgazi ilçesinde olmak üzere 22 mahalleye su veremiyor. MASKİ’nin ‘Alo 185 Arıza Hattı’ndan verilen bilgiye göre, Karahan, Meydanbaşı, Bentbaşı, Toptaş, Boran, Toygar, Yenimahalle, Alacakapı, Karabağlar, Hanımınçiftliği, Çarmuzu, Kiltepe, Kaynarca, Hoca Ahmet Yesevi, İlyas, İskender, Seyran, Atatürk, Yeşilkaynak, Cumhuriyet ve Fatih Mahallerinde sular kesik. Suların kesik olmasının yarattığı mağduriyetin dışında, doğalgaz kullanılan evlerde basınç yetersizliği nedeniyle kombilerin çalışmaması nedeniyle vatandaşlar kış ortasında ısınma sorunu yaşıyor. Plansız, programsız ve artık neredeyse günlük yaşantımızın bir parçası haline gelen su kesintilerinin daha ne kadar süreceği bilinmezken, MASKİ’nin bu sorunun giderilmesi için ne gibi çalışmalar yürüttüğü konusunda kamuoyuna tatmin edici bir açıklama yapılmıyor. ALO 185 arıza hattında, depoların seviyesini normale döndürme çalışmalarının devam ettiği, suların ne zaman verileceğinin belli olmadığı ifade ediliyor.

Bakan Özhaseki ‘Kafa başka yerde. Niyet farklı. Hizmet diye bir derdi yok’ demişti

Bu arada 26-28 Ekim tarihleri arasında Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen, Uluslararası Kentsel Su ve Atıksu Yönetimi (UKSAY) Sempozyumuna katılan Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Büyükşehirlerdeki su ve kanal idarelerinin en temel görevinin, temiz suyu alıp vatandaşın evlerine ulaştırmak olduğunu belirtmiş ancak ‘Kafası başka yerde’, ‘Niyeti farklı’ bazı belediyelerin bu hizmetleri yerine getiremediğini ifade etmişti.

Bakan Özhaseki, “Sonra dışarı attığımız kirli suları da yine tabiatı tahrip etmeden, kirletmeden alıp atıksu arıtma tesislerine kadar götürecekler. Sonra onu orda temizleyecekler ve dışarıya verecekler. Sade ve basit bir iş ama bu çok bilinmeyince çok maliyetlere sebebiyet vermektedir. Yüzde 65-70’lere varan kayıp kaçaklardan bahsediliyor. Biri saatini takmış, diğeri takmamış. Biri istediği gibi kullanıyor, diğerine su gitmiyor. Bunların çözülmesi gerekmektedir. Hala gözü belediyecilikte olmayan, gözü hizmette olmayan bazı belediye başkanlarının ve ekibinin olduğunu da biliyorum. Kafa başka yerde. Niyet farklı. Hizmet diye bir derdi yok. Su da başarısız. Temizlikte başarısız. Her türlü insan ilişkisinde başarısız. Bakanlık olarak bizim önceliğimiz suda.Yardımlarımızı oraya doğru vermeye çalışıyoruz” şeklinde konuşmuştu.

Son haftalarda birçok mahalleye su veremeyen MASKİ’nin, Bakan Özhaseki’nin bu uyarıları doğrultusunda su kesintisine çözüm bulmak için hangi çalışmaları yapacağı merak ediliyor.

CHP İl Başkanından tepki..

CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, son günlerde yaşanan su kesintilerine tepki göstererek, “Vatandaşlar su kesintileri yüzünden canlarından bezmiş durumda” dedi.

Her gün çeşitli mahallelerden birçok vatandaşın kendilerini arayarak su kesintisi ile ilgili şikayetlerini ilettiklerini belirten Başkan Kiraz, “Vatandaşlar gün içerisinde sularının çok kesilmesinden dolayı çok ciddi bir mağduriyet yaşıyorlar. Özellikle çevre yolunun altında kalan mahallelerde günün 3-4 saati dışında su bulmak mümkün değil. Dolayısıyla vatandaşlar su kesintileri nedeniyle canlarından bezmiş durumda” diye konuştu.

Birçok vatandaşın uzun süren su kesintileri nedeniyle hiçbir iş yapamadığını ileri süren Kiraz, “Yeşiltepe’de Çarmuzu’da Dilek’te Kaynarca’da, Fırat Mahallesinde ve Zaviye Mahallesinin önemli bir bölümünde su kesintisinin hemen hemen her gün yaşandığını vatandaşlar bizzat bize iletiyor. Vatandaşlar bu su kesintileri nedeniyle hiçbir iş yapamadıklarını da söylüyorlar. Bu önemli bir sorun yumağı haline geldi. Yetkililerin bir an önce bu sorunu çözmesi gerekiyor. MASKİ su kaynağının yetersiz olduğunu ifade ediyor ama şu ana kadar bir önlem alınmaması da kötü bir durum. Eğer bu sorun çözülmezse ileride çok büyük problemler ortaya çıkar. Özellikle yaz aylarında çok ciddi problemler yaşayabiliriz. Ben buradan Büyükşehir Belediyesine ve MASKİ’ye çağrıda bulunmak istiyorum. Ne yapacaksanız yapın ve bu sorunu çözün. Kış günü vatandaşlar su sorunu yaşıyorsa 2 ay sonraki durumu hiç düşünmek bile istemiyorum” şeklinde konuştu.

Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com