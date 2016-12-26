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Malatya Haber -

Sular Kesik, MASKİ Bozuk!.

Sular Kesik, MASKİ Bozuk!.
  • 26.12.2016
  • 15

Malatya’da son haftalarda depolardaki su miktarının yetersizliği ve buna bağlı olarak yaşanan basınç düşüklüğü nedeniyle sık sık yaşanan su kesintileri vatandaşı çileden çıkardı. Battalgazi ilçesi Eskimalatya ve civarındaki yerleşim yerleri başta olmak üzere,  onlarca mahallede su kesintisi yaşanıyor.

‘Depolarda su seviyesi düştü’

Malatya’nın içme suyunda yüzde 70’e varan kayıp-kaçak oranının önüne geçemeyen Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ), depolardaki su seviyesinin düşmesi sonucu büyük bölümü Battalgazi ilçesinde olmak üzere 22 mahalleye su veremiyor. MASKİ’nin ‘Alo 185 Arıza Hattı’ndan verilen bilgiye göre, Karahan, Meydanbaşı, Bentbaşı, Toptaş, Boran, Toygar, Yenimahalle, Alacakapı, Karabağlar, Hanımınçiftliği, Çarmuzu, Kiltepe, Kaynarca, Hoca Ahmet Yesevi, İlyas, İskender, Seyran, Atatürk, Yeşilkaynak, Cumhuriyet ve Fatih Mahallerinde sular kesik.  Suların kesik olmasının yarattığı mağduriyetin dışında, doğalgaz kullanılan evlerde basınç yetersizliği nedeniyle kombilerin çalışmaması nedeniyle vatandaşlar kış ortasında ısınma sorunu yaşıyor. Plansız, programsız ve artık neredeyse günlük yaşantımızın bir parçası haline gelen su kesintilerinin daha ne kadar süreceği bilinmezken, MASKİ’nin bu sorunun giderilmesi için ne gibi çalışmalar yürüttüğü konusunda kamuoyuna tatmin edici bir açıklama yapılmıyor. ALO 185 arıza hattında, depoların seviyesini normale döndürme çalışmalarının devam ettiği, suların ne zaman verileceğinin belli olmadığı ifade ediliyor.

Bakan Özhaseki ‘Kafa başka yerde. Niyet farklı. Hizmet diye bir derdi yok’ demişti

Bu arada 26-28 Ekim tarihleri arasında Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen, Uluslararası Kentsel Su ve Atıksu Yönetimi (UKSAY) Sempozyumuna katılan Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Büyükşehirlerdeki su ve kanal idarelerinin en temel görevinin, temiz suyu alıp vatandaşın evlerine ulaştırmak olduğunu belirtmiş ancak ‘Kafası başka yerde’, ‘Niyeti farklı’ bazı belediyelerin bu hizmetleri yerine getiremediğini ifade etmişti.

Bakan Özhaseki, “Sonra dışarı attığımız kirli suları da yine tabiatı tahrip etmeden, kirletmeden alıp atıksu arıtma tesislerine kadar götürecekler. Sonra onu orda temizleyecekler ve dışarıya verecekler. Sade ve basit bir iş ama bu çok bilinmeyince çok maliyetlere sebebiyet vermektedir. Yüzde 65-70’lere varan kayıp kaçaklardan bahsediliyor. Biri saatini takmış, diğeri takmamış. Biri istediği gibi kullanıyor, diğerine su gitmiyor. Bunların çözülmesi gerekmektedir. Hala gözü belediyecilikte olmayan, gözü hizmette olmayan bazı belediye başkanlarının ve ekibinin olduğunu da biliyorum. Kafa başka yerde. Niyet farklı. Hizmet diye bir derdi yok. Su da başarısız. Temizlikte başarısız. Her türlü insan ilişkisinde başarısız. Bakanlık olarak bizim önceliğimiz suda.Yardımlarımızı oraya doğru vermeye çalışıyoruz” şeklinde konuşmuştu.

Son haftalarda birçok mahalleye su veremeyen MASKİ’nin, Bakan Özhaseki’nin bu uyarıları doğrultusunda su kesintisine çözüm bulmak için hangi çalışmaları yapacağı merak ediliyor.

CHP İl Başkanından tepki..

CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, son günlerde yaşanan su kesintilerine tepki göstererek, “Vatandaşlar su kesintileri yüzünden canlarından bezmiş durumda” dedi.

Her gün çeşitli mahallelerden birçok vatandaşın kendilerini arayarak su kesintisi ile ilgili şikayetlerini ilettiklerini belirten Başkan Kiraz, “Vatandaşlar gün içerisinde sularının çok kesilmesinden dolayı çok ciddi bir mağduriyet yaşıyorlar. Özellikle çevre yolunun altında kalan mahallelerde günün 3-4 saati dışında su bulmak mümkün değil. Dolayısıyla vatandaşlar su kesintileri nedeniyle canlarından bezmiş durumda” diye konuştu.

Birçok vatandaşın uzun süren su kesintileri nedeniyle hiçbir iş yapamadığını ileri süren Kiraz, “Yeşiltepe’de Çarmuzu’da Dilek’te Kaynarca’da, Fırat Mahallesinde ve Zaviye Mahallesinin önemli bir bölümünde su kesintisinin hemen hemen her gün yaşandığını vatandaşlar bizzat bize iletiyor. Vatandaşlar bu su kesintileri nedeniyle hiçbir iş yapamadıklarını da söylüyorlar. Bu önemli bir sorun yumağı haline geldi. Yetkililerin bir an önce bu sorunu çözmesi gerekiyor. MASKİ su kaynağının yetersiz olduğunu ifade ediyor ama şu ana kadar bir önlem alınmaması da kötü bir durum. Eğer bu sorun çözülmezse ileride çok büyük problemler ortaya çıkar. Özellikle yaz aylarında çok ciddi problemler yaşayabiliriz. Ben buradan Büyükşehir Belediyesine ve MASKİ’ye çağrıda bulunmak istiyorum. Ne yapacaksanız yapın ve bu sorunu çözün. Kış günü vatandaşlar su sorunu yaşıyorsa 2 ay sonraki durumu hiç düşünmek bile istemiyorum” şeklinde konuştu.

Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com

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Yorumlar
  1. fbay dedi ki:
    27 Aralık 2016, 15:30

    öfffff

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  2. Taşıma su dedi ki:
    27 Aralık 2016, 11:19

    Peki bu mahalleleri neye göre belirlediniz ölçtünüzmü Malatya’ nın en çok metre küp suyunu bu mahalleler tüketiyor herhalde Çakır’ ın apartmanlarının olduğu yerler tıkır tıkır gece azalma bile yaşanmazken yada Fahri Kayahan ‘ ın lüks mahallelerinde yemiyor demi buralarda su kesme. Yaptığınız o gizli zam ve Ocakta yapacağınız zammın bir açıklaması var mı? bu durumda

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  3. emine dedi ki:
    27 Aralık 2016, 10:25

    Ay yeter her yeriniz sorun temizlik yapamıyoruz bir çözüm bulun

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  4. maski dedi ki:
    27 Aralık 2016, 08:38

    Taşerona gelince artislik yaparlar bin eziyet bin cefa 1 iş yerine 10 iş verirler ailesine bile zaman ayırmasını çok görürler beceremiyorsan çık git derler ama kendileri 30 milyona malettikleri binanın havasını atmalarının peşindeler çağrı merkezine ulaşılamıyor daire başkanlarına ulaşılamıyor bimere yazdığımız geri maskiye gidiyor onlarda kalıplaşmış mail atıyorlar su sorunu devam ederken genel müdür sabahları kahvaltılara gidiyor bu kadar masumun ahı bindiğiniz arabalardan evlatlarınızdan ailenizden çıkarsa ben ne yaptım ki demeyin

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  5. erhan dedi ki:
    27 Aralık 2016, 08:33

    hepsi görevlerini bırakıp gitsin bu işi yapacak dürüst insanlar gelsin

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  6. Yıldız dedi ki:
    27 Aralık 2016, 00:41

    Hergün borularla oynanır hergün su depoların yeri değişir suyla alakası olmayan birini maski müdürü yaparlarsa böyle olur

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  7. Yeter dedi ki:
    26 Aralık 2016, 23:27

    Maski baştan aşağı enteresan bir topluluk oldu. Bir kısmı meşalecci gerisi ise kayserili. Şu kış günü şu kesintisi ne demek? Tesisatlar patlıyor, şu sayaclari patlıyor insanlar mağdur.. donan tesisatlardaki buzlar girisin toto supriz yumurtaniza. Yeter artık cakir yeter. Su yok ise çikolata mı yiyelim?

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    1. ozbay dedi ki:
      27 Aralık 2016, 15:43

      CENGİZ TOPEL CD.HASAN BEY VE DAHA VS CD.5.6.7 KATLARA SU ÇIKMIYOR. NE OLACAK 5 YILDIZLI MALATYA ?

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  8. ahmet yıldırım dedi ki:
    26 Aralık 2016, 22:56

    bilmiyorum sanki bu su borularını değiştirmeye başayınca böyle bir problem ortaya çıktı sakın fahri kayahana yapılan kanal projesınden kaynaklanmasın

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    1. hidayet dedi ki:
      27 Aralık 2016, 09:07

      bence su borularını yanlış bağlamışlar

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  9. Malatya Platformu dedi ki:
    26 Aralık 2016, 22:55

    Arkadaşlar Yarın Sabah Belediye Önünde Toplanıyoruz Katılmak İsteyen Mağdur Vatandaşlarımız Ve Sivil Toplum Kuruluşlarınıda Bekliyoruz …

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    1. Ergün dedi ki:
      27 Aralık 2016, 10:50

      Hangi sivil toplum kuruluşları, güldürmeyin insanı, en başta bu işi yapacak tüketiciler derneği nerde,

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  10. vahap susuz dedi ki:
    26 Aralık 2016, 22:18

    Ne son haftaları son bir iki ay deyin şuna her gece 12 kesilir sabah 7 gelir her tarafında su fışkıran güzelim memleketime bakın hele bu kış günü sular kesiliyor merak ediyorum yazın ne olacak

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  11. hidayet dedi ki:
    26 Aralık 2016, 21:12

    Cumhurbaşkanlığa iletin.

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    1. maski dedi ki:
      27 Aralık 2016, 08:39

      cumhurbaşkanlığına iletince nolacak ki yazdığın yazı geri maskinin ilgili birimine gönderiliyor 🙂

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