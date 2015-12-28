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Malatya Haber -

“Süper Lig Maçlarına Hazırız”

“Süper Lig Maçlarına Hazırız”
  • 28.12.2015
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Türkiye Hokey Federasyonu 2015-2016 sezonu faaliyet programında yer alan Salon Hokeyi Süper Lig maçlarında mücadele edecek olan Anadolu Ateşi Gençlik ve Spor Kulübü Erkek Hokey takımı, müsabakalarda başarılı olup, Süper Lige yükselmek istiyor.

Malatya Anadolu Ateşi Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Savaş Yılmaz, “Rakiplerimiz çok iyi transferler yaparak kadrolarını güçlendirdiler. Biz ise hiç transfer yapmadan Malatyalı sporcularla hazırlıklarımızı sürdürdük. Süper Lig maçlarına hazırız. İnşallah hayırlısıyla ligin ilk etabında yapacağımız dört maçımızı alır ve lige iyi bir başlangıç yaparız” dedi.

Yılmaz, 2015-2016 Hokey Salon Süper Lig sezonu maçlarının ulusal kanaldan canlı yayınlanacağını ve bunun da hokeyin gelişimi ve yaygınlaşması adına olağanüstü fayda sağlayacağını belirterek, “Hokey Salon Süper Lig sezonu maçlarının ulusal kanaldan canlı yayınlanacağını ve bunun da hokeyin gelişimi ve yaygınlaşması adına olağanüstü fayda sağlayacağını düşünüyorum. Federasyon yönetimini canı gönülden kutluyorum bu adımı atan ve katkısı olan insanların isimleri Hokey tarihine altın harflerle yazılacaktır” şeklinde konuştu.

Süper Lig müsabakaları Perşembe günü başlayıp, 29 Kasım’da sona erecek.

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