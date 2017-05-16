Süper Lig Tamam, Sıra Şampiyonlukta

TFF 1. Lig’de geçirdiği başarılı sezonla birlikte bitime bir hafta kala adını Süper Lig’e yazdıran Evkur Yeni Malatyaspor, ligin şampiyonluğu için Sivasspor ile karşı karşıya gelecek.

TFF 1. Ligin 33’üncü haftasında hem Evkur Yeni Malatyaspor hem de Sivasspor, Süper Ligi garantilemişti. Süper Ligin iki yeni takımı, ligin 34’üncü haftasında şampiyonluk için 20 Mayıs Cumartesi günü Sivas’ta şampiyonluk için karşı karşıya gelecek.

MALATYA 11 YIL SONRA MUTLU SONA ULAŞTI

Malatyaspor’un 2006 yılında Süper Lig’den düşmesinin ardından Malatya futbolu gerilemeye başlamıştı.

Malatya Belediyespor’un adı Yeni Malatyaspor olarak değiştirilirken, Malatya futbolu küllerinden yeniden doğma mücadelesine girdi.

Evkur Yeni Malatyaspor, kulüp başkanı Adil Gevrek başkanlığında 3 yılda önce 2. Lig’den TFF 1. Lig’e, bir sezon sonrada TFF 1. Lig’den Süper Lig’e çıkarak büyük bir başarıya imza attı.

Malatya futbolu, 2006 yılında yaşadığı hayal kırıklığı sonrası 11 yıl aradan sonra Süper Lig’e yeniden ‘merhaba’ dedi.

33. HAFTA SONUÇLARI, PUAN CETVELİ ve 34. HAFTA PROGRAMI..

TFF 1. Ligde, geçtiğimiz Pazar günü oynanan 33. hafta maçlarının toplu sonuçları şöyle:

Bu maçların ardından ligdeki son puan durumu:

Ligin 34. ve son haftasının maç programı:

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi