Yazar Ahmet Nesin, “Süreci destekliyorum. Barış, savaş döneminden daha zor ve ağır geçer. O yüzden bu dönem daha çok sabır gerektiğine inanıyorum. Karşı çıkanlar da çok önemli değil. Barıştan yana olanlar çoğunlukta olsun yeter” dedi.

Malatya 2. Anadolu Kitap Fuarı’na katılarak kitaplarını imzalayan Ahmet Nesin, çözüm süreci ile ilgili olarak görüşünü belirterek, “Ben başından beri çözümden yanayım. Çözüm derken barıştan yanayım. Barış derken birtakım gerçekleri ortaya koymak ve ona göre gitmek gerekiyor. Bu da Kürtler’in gerçeği. Kürtlere zaten bir takım şeyler yapacağız dediğinizde, Kürtleri bir takım şeylerden yoksun bıraktığımızı kabul etmiş oluyoruz. Biz bunu yıllardır söylüyoruz; siyasiler ilk defa bunu görmeye ve söylemeye başladılar. Siyasilerin yapması gereken şu, benim inandığım; biz ne kadar istersek veririz değil, onların ne kadar hakları varsa onları almaları gerektiğine inanıyorum. Çünkü biz ne kadar istersek vermek demek, eskisinden biraz daha iyi olmak demek. Süreci destekliyorum. Barış, savaş döneminden daha zor ve ağır geçer. O yüzden bu dönem daha çok sabır gerektiğine inanıyorum. Kürt sorununu siyasiler çözmeli. Biz bunu ilk çıkışından itibaren söylüyoruz. Bu iş askerle çözülecek bir durum değil. Asker sonuçta savaş için var edilen bir kurum. Siyasiler bunu mecliste çözmek zorundalar. Karşı çıkanlar da çok önemli değil. Barıştan yana olanlar çoğunlukta olsun yeter” ifadelerini kullandı.

Malatya 2. Anadolu Kitap Fuarı’nı da değerlendiren Nesin, “İlk günde okullar geliyor. Belli ki Valilik ve Milli Eğitim Müdürlüğü iyi çalışmışlar. Katılan arkadaşlar geçen yıl çok iyi geçtiğini söylediler. Bu sene de umarım iyi geçer. Kitap fuarları; yayınevleri, yazarlar ve okurlar için çok önemli. Kitaplarımızı okuyanlarla muhabbet ediyoruz ve bizden isteklerini ve eleştirilerini söylüyorlar. Okur ulaşabileceği bütün kitapları hemen hemen buluyor. Bizim eski anladığımız kitapevleri ve yayınevleri kalmadı. Onun için kitapevlerini değil, fuarlarda okur daha çok olanakla karşılaşıyor” şeklinde konuştu.

Yazar Nesin, “Kitapçı sayısı düşünce bazı şehirler kitaba hasret kalıyor. Onun için kitap fuarları çoğalıyor. Benim bildiğim 12 ayrı şehirde kitap fuarı yapılıyor. Bu daha da çoğalacak. Çünkü okurlar, sadece belli bir takım merkezlerde kitaplara ulaşabiliyor. O açıdan önemli” dedi.

MENGÜŞOĞLU..

Bu arada Malatya 2. Anadolu Kitap Fuarı’na katılarak kitaplarını imzalayan Yazar Metin Önal Mengüşoğlu, “Ben fuarlara fazla katılmıyorum, ama fuarları geziyorum. İlk defa geçen yıl Malatya Fuarı’na katılmıştım. Katıldığım fuarlarda hiçbir verim alamamışken, geçen yıl katıldığım Malatya Fuarı’nda ciddi bir verim aldım. Kastım sadece benim kitaplarımın satılması değil, fuara katılan bütün yazarların etrafında ilgili insanlar vardı” diye konuştu.

Malatya 2. Anadolu Kitap Fuarı’nın büyük kentlerde yapılan fuarlardan daha iyi olacağını söyleyen Mengüşoğlu, “Ben Malatya’yı liseyi burada okuduğum için bir kültür ve sanat kenti olarak biliyorum. Malatya insanın bir biri ile çatışmalı yetiştiğini, sonra kucaklaşmasını bildiğim için Malatya Fuarı’nın çok verimli geçeceği kanaatini taşıyorum” ifadelerini kaydetti.

Mengüşoğlu, “Bütün nesiller arasında dünyanın sosyal değişim sonrası, zihinsel, ruhsal değişimi sonrası birtakım farklılıklar olmuştur, olacaktır ve olmalıdır. Eğer olmuyorsa yeni nesil eskiyi taklit ediyor, kopyalıyor demektir. Eğer kopyalamıyorsa yeni değişime ayak uydurarak yeni bir ses üretiyor demektir. Bu bakımdan ben yeni nesilin yeni sesler ürettiği kanaatindeyim. Türkiye’den çok ümitliyim. Bütün Müslüman dünya içerisinde özellikle son 15 yıl içerisinde Türkiye’deki kültürel, düşünsel, ruhsal gelişim önde gibi gözüküyor. Yeni nesilden ümitliyim” diye konuştu.