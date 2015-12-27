Suriye Sınırına Kurşun Geçirmez Zeplinler

Suriye sınırı, 24 saat 10 km. yüksekten gözetlenecek.

Terörist ve kaçakçılar yandı

Zeplin adı da verilen sistem, başta terörist sızmalar ve kaçakçı terörü olmak üzere özellikle Suriye ve Irak sınırından yapılan sızmalarla kırsal alanlarda yuvalanan teröristleri tespit etmede kritik önem taşıyacak. Güdümlü balon sistemi, yanıcı olmayan helyum gazı ile dolu olan bir balondan oluşan bir platform ve bu platform üzerine monteli, uzaktan komuta alabilen gece ve gündüz yaklaşık 4-10 kilometre yükseklikten 7-8 kilometre yarıçapındaki bir alanda, her türlü hareketi teşhis ve tespit edebilen üstün teknolojik yeteneklere sahip olacak. Sistemin bir an önce devreye girmesi için G.Kurmay Başkanı Org. Necdet Özel ve Kara Kuvvetleri Komutanı Org. Hulusi Akar’ın özel hassasiyet gösterdikleri öğrenildi.

İHA’lardan daha ucuz...

Bu sistemler 50-70 kilometre yarı çapında bir alanda ise gece ve gündüz, her türlü hareketi tespit etmesi yanında İnsansız Hava Araçlarından (İHA) daha az maliyet ve risk içeriyor. Ayrıca işletim ve kullanımının daha kolay olduğu biliniyor. Kaynaklar, bu sistemlerin haftanın 7 günü günün 24 saati sürekli şekilde aynı bölgeyi gözetlemesi açısından da İHA’lardan daha avantajlı olacağını vurguladı.

Görüntüler anında komuta merkezinde

Balonlu gözetleme sistemi, havadan tespit, teşhis, tanıma ve takip yapabiliyor. Sistem, takip edilecek hedefi otomatik olarak ya da operatör tarafından seçilebiliyor. İstihbarat toplama amacıyla kullanılacak balonlara termal kamera ve sensörler yerleştirilecek. Balonlardan alınan görüntüler anında komuta merkezine aktarılacak.TÜRK Silahlı Kuvvetleri, terörle mücadele ve hudut güvenliğinde Türkiye’de bir ilk olacak ‘Amerikan modeli’ne geçiyor. Uzun zamandır tartışılan, sınırların zeplinle gözetlenmesi projesi hayata geçiyor. VATAN’ın askeri kaynaklardan edindiği bilgilere göre, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, gözetleme balon sistemlerini envantere alma çalışması başlattı. Başta ABD, İngiltere ve Almanya gibi gelişmiş ülkeler tarafından sınır güvenliği, operasyonel ihtiyaçlar, komuta kontrol ile keşif ve gözetleme maksatlı kullanılan kurşun geçirmez özellikli “Güdümlü Balon Sistemi- Aerostat” geliştirme çalışmalarını tamamlayan TSK, bu yeteneğini başta sınır hattı olmak üzere operasyonel olarak kullanacak. Sistem, tedarik süreci tamamlandıktan sonra 2015 yılı içinde başta hudut güvenliğinden sorumlu Kara Kuvvetleri Komutanlığı birliklerinde kullanılmaya başlayacak.