Suriye’de DEAŞ Saldırısı.. 14 Askerimiz Şehit

Suriye’de sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı sırasında El Bab’da terör örgütü DEAŞ’a karşı operasyonda Özgür Suriye Ordusuna destek veren Türk Silahlı Kuvvetleri’nin 14 personeli şehit oldu, 33 asker de yaralandı. Operasyonlarda 138 DEAŞ’lı teröristin öldürüldüğü açıklandı.

ÖĞLEDEN ÖNCE 4 ŞEHİT..

Bugün sabah 10.00-11.30 saatleri arasında Hava Kuvvetlerine ait uçaklar tarafından El Bab bölgesinde tespit edilen DEAŞ terör örgütüne ait savunma mevzileri ve barınma yerleri ağırlıklı olmak üzere toplam 24 hedef vurularak imha edildi. Harekât neticesinde yapılan ilk tespitlere göre 40’ın üzerinde DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi. Bölgede çok sayıda DEAŞ mensubu teröristin de yaralı olduğu ve diğer teröristlerce tahliye edilmeye çalışıldığı bildirildi.

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında El Bab ve civarında sürmekte olan çatışmalar esnasında Özgür Suriye Ordusu birliklerine destek veren TSK unsurlarından ağır yaralı olan 1 asker daha yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şehit sayısının 4’e yükseldiği El Bab’da yaralı sayısı da 15’e yükseldi. Şu an itibariyle bölgede çatışmalar yoğun olarak devam ederken, yaralı askerlerden bazılarının durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

El Bab’da DEAŞ’ın sözde kalesi haline getirilen şehir hastanesi civarında çatışmalar ağırlık kazanırken, teröristlerin yuvası haline gelen hastane bölgesinde büyük ölçüde kontrolün sağlandığı bildirildi. Bu hastanenin bulunduğu hakim arazinin ele geçmesinin ardından DEAŞ’ın El Bab’daki hakimiyeti büyük ölçüde kırılmış olacağından DEAŞ teröristleri burayı vermemek için canlı bomba ve patlayıcı yüklenmiş araçları yoğun şekilde kullanmaya başladı. Hava taarruzları esnasında barınma alanları ve savunma mevzilerine ilave olarak 4 bomba yüklü araç da içindeki teröristlerle beraber imha edildi.

ÖĞLEDEN SONRA 10 ŞEHİT..

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Suriye’nin kuzeyinde devam eden Fırat Kalkanı Harekatı’nda 10 askerin daha şehit olduğunu açıkladı.

TSK’dan yapılan yazılı açıklamada, “Muhalif unsurlardan oluşan Özel Görev Kuvvet Grupları tarafından, havadan ve karadan sağlanan yoğun ateş desteği ile El Bab’ın ele geçirilmesine yönelik ileri harekata devamla, El Bab-Halep yolunda tam kontrol sağlanmıştır. El Bab bölgesinde tespit edilen DEAŞ terör örgütüne ait hedefler yoğun olarak ateş altına alınmaya devam etmektedir. Şu ana kadar 3 adet ZSU-23 Silah monteli pikap aracı, 2 adet DOÇKA monteli pikap aracı, 3 adet ağır makinalı tüfek monteli pikap aracı ateş altına alınarak imha edilmiştir. Hava Kuvvetlerimize ait savaş uçaklarınca yapılan hava taarruzları sonucunda 67 hedef vurularak imha edilmiş; ayrıca ateş destek vasıtalarımızla açılan ateşlerle çok sayıda DEAŞ hedefi etkisiz hale getirilmiştir. Açılan ateşler ve meydana gelen çatışmalar sonucunda 138 DEAŞ teröristi etkisiz hale getirilmiştir. Çok sayıda teröristin yaralı olduğu ve bulundukları alanlardan tahliyelerinin, yoğun ateş altında olmaları nedeniyle gerçekleştirilemediği de telsiz konuşmalarından öğrenilmiştir. Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında kuşatılmış olan El Bab meskun mahallinin kontrol edilmesine yönelik harekat devam etmektedir” denildi.

Açıklamada, “Öğleden sonra 3 ayrı bölgede bombalı araçlarla yapılan intihar saldırıları sonucunda TSK unsurlarımızdan toplam 10 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, ilk tespitlere göre 6’sı ağır olmak üzere 18 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Yaralılara bölgedeki hastanelerde müdahale edilmektedir. Kahraman şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, TSK personeline ve yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır; yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz” ifadeleri yer aldı.

CENAZELER TÜRKİYE’YE GETİRİLDİ..

Fırat Kalkanı harekatı kapsamında Suriye’de bulunan ve IŞİD saldırıları ile şehit düşen 14 askerin cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumu’na getirildi. Yapılacak işlemlerin ardından şehitlerin sabah saatlerinde memleketlerine uğurlanması bekleniyor.

Ankara, Gaziantep- iha