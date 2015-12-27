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Malatya Haber -

“Süt mü Şeker mi Bilmiyoruz!”

“Süt mü Şeker mi Bilmiyoruz!”
  • 27.12.2015
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Malatya’nın Doğanşehir ilçesine bağlı Kapıdere köyünde 22 ilkokul öğrencisi yedikleri şekerden zehirledi. 

İddiaya göre, Malatya’nın Doğanşehir ilçesine bağlı Kapıdere köyünde ilkokul öğrencileri teneffüste okul dışındaki bakkaldan aldıkları şekerden yediler. Öğrenciler daha sonra okul sütünden içti. Şeker yiyen öğrencilerden 22’si bir süre sonra mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetiyle okul idaresine başvurdu.

Gölbaşı ilçesine yakın olan köydeki öğrenciler aileleri ve öğretmenleri tarafından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınan 22 öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öğrenci velilerinden Ahmet Dalkılıç “Bu öğrenciler öğle arasında yedikleri bir gıdadan zehirlendiler. Öğrenciler şeker diyorlar ama biz süt mü şeker mi bilmiyoruz. Öğretmenleri bize haber verdiler. Bizde çocuklarımızı Gölbaşı Devlet Hastanesi’ne getirdik” dedi.

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