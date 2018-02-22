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Tahkim’den Red, PFDK’dan Ceza

Tahkim’den Red, PFDK’dan Ceza
  • 22.02.2018
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TFF Tahkim Kurulu, BAL’da Adıyamanspor 1954- Malatya Yeşilyurt Belediyespor (MYB) arasında 4 Şubat günü oynanan maçtan sonraki olaylar nedeniyle 5 maç ceza verilen Yeşilyurtlu Yusuf Çelik’in cezasına yapılan itirazı oybirliği ile reddetti.

Ev sahibi takımın 1-0 galibiyetiyle sonuçlanan maçtan sonraki olaylar nedeniyle AFDK tarafından Yusuf Çelik’e ceza verilmiş, MYB Tahkim Kurulu’na itiraz etmişti. Tahkim Kurulu, itirazı görüştü ve kararını şöyle açıkladı:

“Malatya Yeşilyurt Belediye Spor Kulübü’nün futbolcusu Yusuf Çelik ile ilgili, AFDK’nın 12.02.2018 tarihli kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

– Malatya Yeşilyurt Belediye Spor Kulübü’nün futbolcusu Yusuf Çelik’in müsabakadan sonra bir gazeteciye saldırıda bulunması nedeniyle FDT’nin 44/1-a maddesi uyarınca 5 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasında usule, esasa ve talimatlara aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,.”

EYMS U21’DEKİ 2 FUTBOLCUYA CEZA..
Öte yandan, geçtiğimiz Pazar günü Bursa’da oynanan Bursaspor- E.Yeni Malatyaspor U21 maçındaki eylemleri nedeniyle PFDK’ya sevkedilen EYMS’li 2 futbolcuya da ceza verildi.

EYMS’nin 4-1 kaybettiği maçla ilgili 2 futbolcu hakkında verilen karar şöyle:

“EVKUR YENİ MALATYASPOR Kulübü sporcusu EMİRHAN KAYALAR’ın, 18.02.2018 tarihinde oynanan BURSASPOR-EVKUR YENİ MALATYASPOR U21 Ligi müsabakasında, rakip takım oyuncusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle takdiren 4 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada EVKUR YENİ MALATYASPOR Kulübü sporcusu FURKAN PEKŞEN’in, rakip takım oyuncusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle takdiren 5 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,”

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi

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