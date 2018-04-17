Tahtalı Hamam Müze’ye İlgi Yoğun

Battalgazi Belediyesi tarafından restorasyon çalışmaları tamamlandıktan sonra hizmete açılan Tahtalı Hamam Müzesi, vatandaşların yoğun ilgisini çekiyor. 14 Nisan 2018 Cumartesi günü açıldıktan sonra Tahtalı Hamam Müzesi’ni yaklaşık 4 bin kişi gezdi.

Battalgazi Belediyesi tarafından restorasyon çalışmaları tamamlandıktan sonra Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık’ın katılımı ile açılışı yapılan Tahtalı Hamam Müzesi’ne ziyaretçi akını yaşanıyor. Ziyaret edenlerde farklı duygular yaşatan Tahtalı Hamam Müzesi, ülkemizdeki hamam kültürünün gelecek kuşaklara aktarılmasında önemli bir merkez olarak yerini alıyor. Tahtalı Hamam Müzesi’ni gezen Ekrem Ercan, “Hamamın yeni hali mükemmel olmuş. Emeği geçenlerin ellerine sağlık” derken, Seher Özcan ise, “Mahallemizin eski halide güzeldi, Hamamımızın yeni hali de çok güzel olmuş. Belediye Başkanımıza teşekkür ederim” dedi.

Yahya İnan isimli vatandaş da, “Çok güzel olmuş, daha önce hiç görmemiştim. Bizleri etkiledi burası” diye memnuniyetini dile getirirken, Oğuz Emre ise, “Burası bizim eski mahallemiz. Bu hamama çok geldik gittik, çok mazilerimiz var burada. Beni 50 sene geriye götürdü, gördüklerim. Yapılan çalışmaları yerinde ve güzel buldum. Bizler güzel bir nostalji yakaladık herkesin ellerine sağlık” diye konuştu.

Büyük Mustafa Paşa Mahallesi sakinlerinden Serpil Köpürür, “Mahallemize böyle güzel bir müze yaptığı için Belediyemize teşekkür ederim. 5-6 yaşlarında ben buraya hamam olarak geliyordum. Burayı bu şekilde görünce gözümde o eski günler canlandı. Açılışa gelecektim gelemedim, bugün gezmek için geldim” dedi.

7-8 yaşlarında iken Tahtalı hamam’a babası ile geldiğini ifade eden Ali Doğan ise, “Babam ben 7-8 yaşlarında iken ben Tahtalı Hamama getirirmiş. Ben şuan 78 yaşındayım, 35 yıl Almanya’da kaldım ve vatanıma döndüm. Şimdi Hamamın böyle yapıldığını duyunca, acaba görebilir miyim dedim ve buraya geldim. Yapılan emekleri görünce gerçekten çok duygulandım. Başkanımıza bu hizmeti yapmış olduğu için ayrıca teşekkür ederim” diye konuştu.

Seliha isimli yaşlı bir kadın ise, Tahtalı Hamam Müzesi’ni gezerken, gözyaşlarını tutamadı. Eski günlerini yeniden hatırlayan yaşlı kadın, Tahtalı Hamam Müzesi’ni Malatya’ya kazandıran Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a teşekkür etti.

Tahtalı Hamam Müzesi’ni gezen diğer vatandaşlar da hamamın müze olarak hizmete açılmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdiler.

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