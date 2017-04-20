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Malatya Haber -

“Takım Olarak Kötü Oynadık”

“Takım Olarak Kötü Oynadık”
  • 20.04.2017
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TFF 1. Lig ekibi Evkur Yeni Malatyaspor’un forvet oyuncusu Eren Tozlu, 2-1 kaybettikleri ve kendisinin de kırmızı kart gördüğü Eskişehirspor maçında takım olarak kötü oynadıklarını ifade etti. Tozlu, Eskişehirspor maçında istediklerini sahaya yansıtamadıklarını ve neticesinde mağlup olduklarını kaydetti.

“TAKIM OLARAK KÖTÜ OYNADIK”
Tozlu, Eskişehirspor maçına tutuk başladıklarını ifade ederek, “Zor maç olacağını biliyorduk. Kendi rakibimizle oynuyorduk, puan farkını artırıp, son haftalara daha avantajlı girmek istiyorduk. Elimizde olan avantajı daha da avantajlı hale getirmek istiyorduk. Açıkçası maça biraz tutuk başladık. Penaltıdan yediğimiz golden sonra takım üzerinde mağlup duruma düşmüş olmanın stresi vardı. Buna cevap veremedik. Kaçırdığımız bir pozisyon var. Belki gol olsa daha farklı olabilirdi ama tabi bu bahane değil. Takım olarak kötü oynadık. Takım olarak diğer haftalara oranla biraz daha tutuk bir performans sergiledik. Bence takım üzerinde çok galip gelmek istemenin vermiş olduğu bir stres vardı. İstediğimiz oyunu oynayamadık neticesinde de mağlup olduk. Artık bu maçı unutmak istiyoruz” dedi.

Golcü futbolcu, Eskişehirspor maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle Giresunspor maçında oynayamayacağını anımsatarak, “Bu hafta dışarıdan izleyeceğim. Bu saatten sonra kimin oynayıp oynamadığı önemli değil artık 6 hafta kaldı, benim yerime oynayacak arkadaşta inşallah iyi performans sergileyip, zorlu maçta galip gelirsek hiçbir sıkıntı yok” dedi.

Yeni Malatya Gazetesi

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Yorumlar
  1. MEHMET K. dedi ki:
    20 Nisan 2017, 21:42

    Erenin Giresunlu olduğu düşünülünce ,taşlar yerine oturuyo!

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