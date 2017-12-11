Takımdan Ayrı Çalışmaya Devam

Süper Ligin 13.haftasında Malatya’da Beşiktaş ile oynanan karşılaşma sonrası süresiz kadro dışı bırakılan tecrübeli stoper Yalçın Ayhan, takımdan ayrı çalışmalarını sürdürüyor.

Medipol Başakşehir ile yollarını ayırdıktan sonra sezon başında Evkur Yeni Malatyaspor ile anlaşan Yalçın Ayhan, 13 karşılaşmada bin 170 dakika süre alarak, takımda en çok forma giyen oyuncu olmuştu. Süper Ligin 13.haftasında Malatya’da Beşiktaş ile oynanan karşılaşmadan bir gün sonra ‘disiplinsiz davranışları’ nedeniyle süresiz kadro dışı bırakıldığı açıklanan tecrübeli stoper, Teleset Mobilya Akhisarspor ile Göztepe karşılaşmasında forma giyemedi.

Çalışmalarını takımdan ayrı sürdüren tecrübeli stoper, çalışma esnasında fotoğraf paylaşarak, her zaman hazır olduğunu gösterdi.

Takımdan ayrı olarak A takımın çalıştığı sahada çalışmalarını sürdüren tecrübeli stoperin durumuyla ilgili tecrübeli oyuncu ile kulüp başkanı Adil Gevrek’in bir araya gelmesi bekleniyor.

16 gündür kadro dışı olan ve takımdan ayrı çalışmalarını sürdüren Yalçın Ayhan için af çıkması bekleniyor.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi