“Tam Bağımsız Türkiye İçin Ne Gerekiyorsa Yapacağız”

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Öznur Çalık, “Özellikle eğitimde kızlarımızın önündeki engeli kaldırmak bizim gurur tablomuzdur. Bunun sağlanmış olmasından dolayı ben başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” dedi.

Çalık, beraberinde Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, AKP İl Başkanı Hakan Kahtalı ile birlikte Önder İmam Hatipliler Derneği Malatya Şubesi’ni ziyaret etti.

İnsan hakları ihlallerinin çok yaşandığı bir ülkeden bunları aşan ve değerleriyle yaşayan bir Türkiye inşa ettiklerini ve e ğitim hakkını tesis etmenin kendilerine nasip olduğunu ve kız çocuklarının eğitim oranını arttırdıklarını kaydeden Çalık, “Bizim 15 yıllık iktidarımızda en önemli yaptığımız işlerin başında gelmektedir. Özellikle eğitimde kızlarımızın önündeki engeli kaldırmak bizim gurur tablomuzdur. Bunun sağlanmış olmasından dolayı ben başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” dedi.

Türkiye’de bugün herkesin ayrıma uğramadan istediği gibi eğitim ve öğretimini sürdürdüğünü söyleyen Çalık, şu şekilde konuştu:

“Biz şimdi Türkiye’yi dolaşıyoruz. Sosyal Politikalar da Gönül Adımları projesinde yer alan masalarımızdan bir tanesi de sosyo kültürel ve manevi değerler masası. Yapmış olduğumuz toplantılarda ortaya çıkan en önemli sorun bizim manevi değerlerimizdeki var olan eksiklik. Bu bizim hepimizin toplum olarak sorunu. Eğer biz insanımıza manevi değerleri verebilirsek ailemize manevi değerleri vermiş oluruz. Bu vesileyle tüm toplumun, ailenin ve vatandaşlarımızın manevi eğitimi alması için hepimizin üzerinde çok büyük sorumluluk var. Bu konuda elini taşın altına koyan imam hatiplilere çok teşekkür ediyorum.”

Bir daha 28 Şubatların yaşanmaması için mahkemelerin sonuçlarını çok yakın takip ettiklerini aktaran Çalık, “Nasıl 15 Temmuz’u yaşatanlarla ilgili davalar devam ediyorsa, 28 Şubat’ı yapanların da davaları devam edecek. Yaşıyorlarsa cezalarını çekmesini yaşamıyorlarsa da insanların vicdanlarında mahkum edilmesini bu davalar sağlayacak diye ümit ediyorum. Adalet yerini bulacak. Türkiye’de adaleti temsil eden Adalet Bakanımızın da bir imam hatipli olduğunun altını çizmek istiyorum. 28 Şubat sürecinde mağduriyet yaşamış bir kardeşimizin de şimdi bakan olduğunu toplumumuzla paylaşmak istiyorum.” diye konuştu.

AA’YA AÇIKLAMA..

Bu arada Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, Zeytin Dalı Harekatı’na ilişkin, “Biz terör örgütleriyle sonuna kadar mücadele edeceğiz. Biz orada açılmak istenen terör koridorunun kapanması için mücadele edeceğiz.” dedi.

Çalık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçlerinin Zeytin Dalı Harekatı kapsamında başarılı bir operasyon yürüttüğünü belirtti.

Böyle dönemlerde millet olma şuurunun çok önemli olduğuna işaret eden Çalık, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının tek millet, tek devlet, tek vatan ve tek bayrak olmanın onurunu yaşadığını anlattı.

Harekatla birlikte ülkede inanılmaz bir milli şuurun oluştuğuna dikkati çeken Çalık, hangi kentte giderse gitsin kimle konuşursa konuşsun herkesin “Beni de Afrin’e gönderin” taleplerini dile getirdiğini aktardı.

Kilis’i ziyaret ettiği gün ilk şehit haberinin geldiğini ve şehadet şerbetini içen askerin ailesiyle görüştüğünü dile getiren Çalık, “Oğlu şehit olan ana, eli öpülesi ana bana orada ‘Benim 7 evladım var bir tanesi şehit oldu. 6’sını da bu vatan için şehit veririm’ dedi. Annenin o sesi tüm Türkiye’ye ses olmuştur. Ses olmayan birileri vardır. CHP’ye onun parti meclisinde görev yapanlara, PKK’ya PYD’ye terörist diyemeyen Kemal Bey’e o annenin sesi örnek olmalı.” diye konuştu.

– “Mevzu bahis vatansa gerisi teferruattır”

Birilerini Kilisli, Hataylı, Reyhanlılı vatandaşların çektiği sıkıntıyı göremediğine işaret eden Çalık, bu durumun görülmemesinin cehalet olduğuna değindi.

Vatan ve millet sevgisinin her şeyin üstünde olduğunu aktaran Çalık, şöyle devam etti:

“Biz terör örgütleriyle sonuna kadar mücadele edeceğiz. Biz orada açılmak istenen terör koridorunun kapanması için mücadele edeceğiz. Bu vatan savunmasıdır. Bu millet savunmasıdır. Mevzu bahis vatansa gerisi teferruattır. Sen siyaset yapmak adına yüreğindekini diline yansıtıyor ve vatana ihanetlik yapıyorsunuz.”

– “Sınırlarımıza dokundurtmayız”

Başbakan Binali Yıldırım’la da Kilis’e gittiklerini anlatan Çalık, burada roketli saldırılarda şehit olanların yakınlarını, yaralıları ve zarar gören yerleri ziyaret ettiklerini belirtti.

Her şeye rağmen Kilis halkının tek vücut olduğunu ve tek bir gayri milli ses çıkarmadığını, insanların korkmak yerine normal yaşamlarına devam ettiğini vurgulayan Çalık, tüm halka duruşlarından dolayı teşekkür etti.

ÖSO mensuplarının da harekata destek verdiğini kaydeden Çalık, “Onlar Türkiye’nin, Suriye’nin bütünlüğü için mücadele ediyorlar. Bizim temel bir hedefimiz var, Türkiye Cumhuriyeti devletinin sınırlarına dokundurtmayız. Suriye’nin sınır bütünlüğü bizim için önemlidir, bunu için mücadele ettik ve ediyoruz.” şeklinde konuştu.

ABD’nin yapmış olduğu “böl-parçala-yönet” tavrı ve tarzını birçok ülkede gördüklerini dile getiren Çalık, konuşmasını şöyle tamamladı:

“Biz ABD ile müttefiksek şayet terör örgütlerine silah vermekten vazgeçmeli. Türkiye’nin vatan müdafaasında yer almalı NATO üyesi olarak. Türkiye güçlü bir ülkedir, her daim güçlü bir ses verecek bundan sonra. Türkiye hasta adam olmaktan kurtulmuştur. Tam bağımsız ve güçlü bir Türkiye için ne gerekiyorsa onu yapacağız. Ülkeni lideri, ümmetin umudu olmuş. Biz ümmetin umudu olan Cumhurbaşkanımıza milletin sahip çıktığını çok net görüyoruz.”

AA- Bülten

FOTO: Çalık’ın İmam Hatiplileri ziyareti