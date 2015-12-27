‘Tam Eşitlik İçin..’

3 Aralık Dünya Engeliler Günü nedeniyle, Malatya’da Atatürk Anıtı’na çelenk konulup basın açıklaması yapıldı.

Türkiye Sakatlar Derneği (TSD) Malatya Şube Başkanı Ali Haydar Koyun, Atatürk Anıtı’na çelenk konulmasından sonra yaptığı açıklamada, engellilerin karşılaştıkları sorunlardan söz edip, sorun ve önerilerini şöyle sıraladı:

“Haklardan yararlanmak için getirilmiş olan yüzde 40 engelli olmak sınırı, en az yüzde 30’a çekilmelidir. İstihdam, vergi indirimi, emeklilik gibi her alanda engellilere tanınan haklardan yararlanmak için yetkili hastanelerin verdiği sağlık kurulu raporu geçerli tek belge olmalıdır.

Engellilere bağlanan aylıklar insan onuruna yaraşır bir yaşam için yeterli düzeye getirilmelidir.

Tedavi ve ilaç-tıbbi malzemelerin nedeniyle katılım payı alınmasından vazgeçilmeli, bunların bedelleri yükseltilmelidir. Engellilerin eğitimin sürekli olduğu ve yeterli koşullar, kadrolarla sürdürülmesi gerçeği unutulmadan gerekli düzenlemeler yapılmalıdır. Türkiye’nin ilk imzacıları arasında yer aldığı Birleşmiş Milletler Engellilerin İnsan Hakları Sözleşmesi ekleriyle birlikte mecliste en kısa sürede onaylanmalıdır.

Bizler uluslararası sözleşmelerde ve Anayasamızda yazılı olduğu gibi herkesle eşit koşullarda yaşamak istiyoruz. Engelli veya engelsiz tüm vatandaşlarımızı, tam eşitliğin sağlanması için ortak mücadeleye davet ediyoruz.”

VALİYİ ZİYARET..

3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle Vali Yardımcısı İnci Sezer Becel, Sosyal Hizmetler İl Müdürü Murat Konan, Türkiye Sakatlar Derneği Malatya Şube Başkanı Ali Haydar Koyun ve bazı engelli vatandaşlar toplu halde Vali Halil İbrahim Daşöz’ü ziyaret etti.

Türkiye Sakatlar Derneği Malatya Şube Başkanı Ali Haydar Koyun, Malatya’da engellilerin sorunlarını çözümü noktasında örnek çalışmaların da yapıldığını belirterek Engelliler Konseyi’nin kurulmasından dolayı emeği geçen Vali Halil İbrahim Daşöz’e teşekkür etti. Koyun, Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nün kendilerine çok yakın olduğunu söyledi.

Vali Halil İbrahim Daşöz ise yaptığı konuşmasında “Türkiye’de yasal anlamda çok mesafeler katledildi. Düzenlemelerle çağdaş ülkelere uygun paralel noktalara geldiğimizi düşünüyorum. Ancak uygulamaya geldiğinde çok yol katletmemiz gerektiğine inanıyorum” dedi.

MESAJLAR..

* AKP Malatya Milletvekili Öznur Çalık, yayınladığı mesajda şöyle dedi:

“Sosyal devlet olgusunun en önemli değerlerinden biri de engelli vatandaşlara sosyal ve ekonomik hayat içerisinde sağlanan imkan ve haklardır. Genelde toplumun tüm bireylerine verilen hakların yanı sıra, özelde, engelli vatandaşların hayata tutunmalarını kolaylaştırmak, teşvik etmek ve toplumsal yaşama entegrasyonuna yönelik yeni olanaklar sunmak, çağdaş toplum olabilmenin en temel politikalarındandır.

Bu çerçevede AK Parti olarak, toplumun tüm bireylerine eşit haklar sağlama mücadelesinde olan bir iktidar partisi olarak, engelli vatandaşlarımızın sorunlarının çözümüne yönelik gayretlerimizi sürdürüyoruz. Bugüne kadar son derece kararlı adımlar atıldı ve atılmaya devam ediliyor. Eğitim imkânlarının geliştirilmesi, çalışamayacak derecede engelli olan vatandaşlarımızın sosyal güvencelerinin sağlanması, meslek edindirilmesi, işverenlerimizin belirli oranlarda engelli vatandaşlarımızı istihdam etmeleri, günlük yaşamda karşılaştıkları zorlukların giderilmesi, kültür, spor ve sanat yaşamına yönelik alt yapı olanaklarının sağlanarak her konuda hayatla aralarındaki engellerin kaldırılmasının gayreti içerisindeyiz.

Bu duygu ve düşüncelerle, bedensel ve zihinsel engelleri olsa da Kalplerinde engel olmayan, sevgileri engel tanımayan tüm kardeşlerime sevgi ve saygılarımı sunuyor, huzurlu bir yaşam diliyorum.”

* CHP Milletvekili Mevlüt Aslanoğlu şu mesajı yayınladı:

“3 aralık Dünya Engelliler Günü. Engellilerimiz için ne yapıldı. Törenler düzenledik, etkinlikler yaptık, radyo ve televizyon programları hazırladık, dernekleri ziyaret ettik, kutlama mesajları gönderdik engellilerle ilgili tüm sorunlarla, yasal haklarını defalarca hatırlattık. Şehirlerin mimarilerinden, yaya kaldırımlarının yükseldiğinden, engellilerin yararlanamadığını, her şeyden söz ettik ama çözüm yolları konusunda bir şey yapılmadı Her insana doğuşta verilen hakların başında , insanca yaşamak hakkı olduğunu kimse unutamaz.

Bir insanın ister gözleri görmesin, ister kulakları işitmesin, ister eli ayağı tutmasın, her koşulda insandır. Hiçbir insan kendi kaderine terk edilmez, onlara yaşam haklarını vermek, hayat şartlarını iyileştirmek, dört duvar arasından çıkartıp hayata , topluma dahil etmek hepimizin görevi değil mi?

Tüm engellileri sevgi ve saygıyla kucaklıyorum.”

* Belediye Başkanı Cemal Akın da şu mesajı yayınladı:

“Ülkemiz nüfusunun yüzde 12sini oluşturan engelli kardeşlerimizin karşılaştıkları sorunların çözümü noktasında başta idareciler ve sivil toplum örgütleri olmak üzere herkesin gayret göstermesi, çözüm üretmesi gerekmektedir.

Unutulmamalıdır ki bugün sağlıklı olan her insan, daima potansiyel bir engellidir. Onun için engelli kardeşlerimize, dışlama veya acıma duygusuyla yaklaşılmamalı, onların da bu toplumun birer parçası oldukları gerçeğinden hareketle, onlara gerekli iş ve sosyal yaşam imkanları sunularak, yaşamları paylaşılmalıdır.

Engellilik, sadece engelli insanlarımızı veya onların ailelerini ilgilendiren bir sağlık sorunu olmayıp, bütün toplumun ortak sorunudur.

Herkesin, engelli kardeşlerimizi sevgi ve anlayışla kucaklaması ve onların sorunlarına ilgiyle yaklaşması insanlık görevidir.

Bu duygu ve düşüncelerle, Dünya Özürlüler Günü dolayısıyla herkese sağlıklı ve mutlu bir yaşam diliyor, saygılar sunuyorum.”

* MHP İl Başkanı Ömer Ekici’nin mesajı şöyle:

“..Toplumun büyük bölümünü yakından ilgilendiren Engellilik, yalnızca engellilerin ya da ailelerinin karşı karşıya bulunduğu bir sağlık sorunu olmadığını, konunun Sosyal boyutlarıyla toplumu yakından ilgilendiren ve tüm bireylerin ortak çabasını gerektiren bir sorumluluktur.

Hükümetin ilgisizliği, özürlü yurttaşlarımızın yeterince örgütlü olmaması, ya da toplumun duyarsızlığı gibi nedenlerle özürlü yurttaşlarımızın sorunları tüm büyük laflara ve vaatlere karşın her yıl biraz daha artarak devam etmektedir.

Sorumluluk sahibi her yurttaşımız, engellilerimizi sevgi ve anlayışla kucaklamalı ve onların sorunlarına ilgiyle yaklaşmalıyız.. Yarınlara güvenle bakabilen bir toplum yapısının oluşturulması; engelli-engelsiz tüm yurttaşların sorunlarının çözülmesi ve onlara daha iyi yaşam koşullarının sunulması ile olanaklıdır. Tüm sağlanacak bu olanaklar mutlu ve huzurlu yaşam standardını beraberinde getirir.

Biz MHP Malatya Il Başkanlığı olarak üzerimize düşen yükümlülükleri yerine getirebilmek için azami gayreti göstereceğiz. Özürlü vatandaşlarımızın sosyal hayata daha rahat adapte olmaları için,tüm gücümüzle yanlarında olduğumuzu ifade etmek istiyorum.

Bu gün dolayısıyla, herkesi engelli vatandaşlarımıza sahip çıkmaya çağırıyor ve onlara sağlıklı, mutlu ve onurlu bir hayat diliyor, tüm vatandaşlarımızın Dünya Özürlüler gününü kutluyor,saygılar sunuyorum.”