“Taraftarımız 1-2 Maçlığına Fedakarlık Yapsın!”
Süper Lig’in 25. haftasında oynanacak olan Evkur Yeni Malatyaspor – Fenerbahçe maçı biletleri satışa sunuldu. Sarı-kırmızılı taraftarlar bilet fiyatlarının yüksekliğinden şikayetçi olurken, Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Erdal Gündüz, fiyatlandırmanın normal fiyatlar ölçüsünde yapıldığını söyledi.
Süper Lig’de geride kalan 24 hafta itibariyle 34 puan toplayan Evkur Yeni Malatyaspor’da gözler 25. haftada oynanacak Fenerbahçe maçına çevrildi. Sarı-kırmızılı yönetim zorlu müsabakanın biletlerini satışa sunarken, en ucuz tribünün 50 TL’ye satışa sunulan Güney Alt olduğu görüldü. Buna göre bilet fiyatları, Batı Alt 125, Batı Üst 100, Doğu Alt 100, Doğu Üst 75, Güney Alt 50, Güney Üst 100, Kuzey Alt 50, Kuzey Üst 100, Misafir 130 TL olarak açıklandı. Bu arada Kulüp Basın Sözcüsü Erdal Gündüz, fiyatların bazı maçlar için yapılan fiyat uygulamasının göz önüne alınarak belirlendiğini ifade ederek, taraftardan maça gelip takımlarına destek vermeleri çağrısında bulundu.
“Sadece 1 maç kazandık”
Takım olarak bu sezon belirledikleri hedef doğrultusunda yollarına devam ettiklerini belirten Gündüz, “Evkur Yeni Malatyaspor Konya’dan aldığı galibiyetle hepimizi oldukça mutlu etti. Gerçekten oldukça önemli bir galibiyetti. Bütün takımı ve teknik heyeti kutluyorum. Tabi sadece 1 maç kazandık. Önümüzde uzun bir süreç var. 3 puanlı sistemde her an her şey değişebilir. Biz belirlediğimiz hedef doğrultusunda ilerliyoruz. İnşallah ligi bitirebileceğimiz en iyi noktada bitirmek istiyoruz” dedi.
“Taraftarımız 1-2 maçlığına fedakarlık yapsın”
Gündüz, Fenerbahçe maçının bilet fiyatlarıyla ilgili de konuşarak, şunları söyledi:
“Bu tür maçların bilet fiyatlandırması her kulüp tarafından diğer maçların dışında değerlendirilir. Bizde normal fiyatlar ölçüsünde fiyatlandırma yaptık. Elbette daha önceki maçlara göre biraz pahalı ama taraftarımız da 1-2 maçlığına fedakarlık yapsın ve kulübüne destek olsun istiyoruz. Bu maç özellikle kulübe destek maçı olacak. Taraftarımızdan rica ediyorum sadece bu maç için bizi hoş görsünler. Biz her zaman taraftarımız var olduk, bundan sonra da öyle olacak. Fenerbahçe maçında stadımızın tam kapasite olacağından ve muhteşem destekle galip geleceğimizden hiç şüphem yok.”
iha
Yönetimi savunmak adına degil fakat koyu bir malatya taraftarı olarak bir mac bilet fiyatı arttıgı icin(bu konuda yönetim kesinlikle haksız) yönetime basarısız ve beceriksiz demek doğru değil üst üste sampiyonluklarn ardından ilk yıl ligde kalma hedefide hemen hemen gerceklesti tabiki burada büyük pay erol hoca ve futbolcuların fakat galibiyetten sonra bile iradesiz yönetim beceriksiz yönetim demek bana mantık ve ahlak dısı geliyor tamam yönetimde futboldan anlamayan yaptgı transferlerin yarısı çöp olan bir transfer komitesi var fakat yönetim deyince adil baskan ve diger ekibin yaptklarınıda cöpe atmamak lazım fakat sonuc olarak bu macta yönetim farklı bir yönteme basvurdu kimden akıl aldı bilmiyorum fakat fiyatlarn acilen düsürülmesi lazm konyayı deplasmanda yenen takım feneri ic sahada yenebilir fakat taraftar olmadan cok zor acilen fiyatların eski haline getirilmesi gerekir ki 27.000 kisi stad da olalım saygılar.
1-2 maç fedakarlıkmış hayırdır kulüp iflas mı ediyor nedir bu para gözlük durum. üçkağıta gelmeyin maça gitmeyin. giderseniz bu bilet fiyatları böyle devam eder benden söylemesi. kimse gitmesin bunlar da rezil rüsva olsunlar ki akılları başlarına gelsin………BOYKOT MAÇA GİTMİYORUZ
ilk başta böyle olmalıydı zaten bilet fiyatları süper lig oldugunu unutmayın fiyat fazla degil normal
bilet fiyatları uygun bu kadar niye abartınız olayı
kusura bakmayın kardeşim eğer 50-100 tl böyle maçlara dahi cebimizden çıkmıyorsa bu takım ligden düşer! ligden düşmeler kesinlikle takımın borcuyla doğru orantılıdır.takım başa baş gidiyor ve muhtemelen bir miktar borcu bile var. buna kaynak aranmaktadır. bu şuna benzer osmangazi köprüsünden geçmek 75 tl, geçerseniz devletinize ve yapılmış olan büyük esere katkı sağlarsınız. geçmezseniz 2-3 saatlik yol ve riskini alıp en az50 tl yakıt parası ödersiniz. seçim sizin. bu takım sizin ! maddi ve manevi destek de sizden omalıdır.
Bu adamın yorumunu okdukça aklıma şu söz geldi bunlar bir maç kazandı rahatladılar diye kendilerini dev aynasında sanıyorlar . Peki soruyorum bu meblayı talep edecek neler yaptınız diye soram adam akıllı cevap verirler mi tartışılır
Eğer amacınız Malatya spora yardım ise;yardım kampanyası başlatın,bu yaptığınız dürüstlük değil.6.000 e yakın bilet satıldı deniyor,yalannnn.Az önce passo dan tek tek sayarak baktım Malatya spor tarafı kombineler dahil 1.500 civarı satılmış.1.500-2000 de Fenerbahçe,onları sayma zaten..
Aldığınız fazla parayı federasyona ceza olarak yatırırsanız o zaman görürsünüz
yönetim resmen malatya halkıyla oyun oynamakta.şu anda şatışı aktif durumda olmayan ve galatasray beşiktaş maçlarında 5tl olan güney ve kuzey kale arkası üst tribün fiyatlarını 100 tl olarak belirlemişki taraftar alt kısımları doldurması için yönetim resmen malatya halkını salak yerine koymuş. maça gitmiyoruz.
SANKİ FB KAZASIN,ŞAMPİYONLUK YARIŞINDAN KOPMASIN İSTENİYOR.İSTANBUL DERBİLERİNDE BİLE BU KADAR YÜKSEK ÜCRET YOK..NEYİN HESABI YAPILIYOR.MALATYASPOR TARAFTARINDAN AYRI BIRAKILMAMALI..YÖNETİMİN ACİLEN BU DURUMU DÜZELTMESİNİ BEKLİYORUZ..
150 tl lik oyun mu oynadınız sezon başından beri Yönetim Bırak Süper Ligi Sen Bal Liginde Bile Takım Yönetemezsin Sürünün…
Kolayı var, taraftarlar fedakarlık yapsın maça gitmesin. Yönetim de anlasın ne olduğunu
İçimizdeki İrlandalıların gideceği bir olacak. Yönetimi yürekten tebrik ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum.
Parası olan var olmayan var.yardım toplayın olan versin .
Bende gitmiyorum maça
Parası olan var olmayan var.yardım toplayın olan versin .maç biletini ucuz tutulduğu zaman herkes alabiliyor. Parası zamanla değil tepki olsun diye gitmiyem eğim.
Bugün 1618 bilet satılmış.Galatasaray ve Beşiktaş maçlarında ,yanılmıyorsam,Biletlerin büyük bir kısmı salı günü tükenmişti.Bu veriler size bir fikir veriyormu ? Sayın yönetim.Bakalım boş statda nasıl oluyor bu işler.Kendinizi seyircisi olmayan Başakşehir gibi hissetmeye başladınız galiba.Yanlız hatırlatayım o takım bir İstanbul takımı ve o takım şampiyonluğa oynuyor.Hayatınızın hatasını yapıyorsunuz.Seyirciyi küstürüyorsunuz.
Bilet almayin bu yönetimin gercek yüzünü herkes görsünnn bu takim istanbul kanadinin değil Gercek Malatyalilarindir
bu yönetimin gerçek yüzü şu kamil: malatyaya süperligin orta sıralarında yer alacak ve 3 yıl gibi kısa sürede bir takım yapmak! istemiyorsanız bunu direkt söyleyin! bu insanlar işlerinden güçlerinden ve haftasonu çocuklarına zaman ayırmadan gece gündüz kafa yoruyorlar. siz böyle konuşasınız diye değil. ben yönetici olsam bu yorumlara cevap olarak istifa ederdim. çünkü layık değilsiniz. marifet iltifata tabiidir.
Bu seyirci sayesinde ,buralara geldiniz.Mualesef aklınızı başınıza almazsanız gene bu seyirci sayesinde bu ligden gidersiniz.
Yetersiz yönetimden hâlâ bir açıklama yok
Bu yapılan Malatya halkına saygısızlıktır. Yazıklar olsun bu yönetime. Bjk gs maçına uygulanan tarifenin tam on katı bilet fiyatı belirlenmiş. Bjk fener maçının bilet fiyatlarından bile fazla. Göreceksiniz en fazla 5000 taraftar gelir. Fener türübünü full dolar. Yani neredeyse Fenerbahçe sesleri bizimkini bastıracak
YAZIKLAR OLSUN SİZE BJK MAŞINA 5 10 LİRA ALIRKEN FB MAÇINA NİYE 100-150 LİRA İSTİYORSUNUZ YAHU !
İki mac aldı diye hemen havalara girmiş yönetim,lig de kaldıklarını sanıyorlar,içeride oynadığın bjk ve gs maçlarını taraftar aldı.Bu maçta taraftar yok 5 yersen şaşırma sonrasında kimden puan alacak bu takım dağılır gider,sonra 1 tl yapsan da taraftar gelmez.Bu kadar yetersiz bir yönetim hatırlamıyorum ben,tüm türkiye bizi konuşuyor sayelerinde,umarım en kısa zamanda bu yönetim den kurtuluruz
inşaallah bu cezayı alır da sende fedakarlık yapıp cebinden ödersin gündüz https://kralspor.ensonhaber.com/fenerbahceden-tffye-bilet-isyani-2018-03-06.html
Hadi diyelim bu maç 10.000 taraftar geldi diyelim ya sonraki iç saha maçında ne olacak düşündünüzmü artık bundan sonra 1000. veya 2000 kişi önünde oynatırsınız maçı
siz ne yaptınız be maça gelenlerin neredeyse % 70!’i genç otuzlu yaşların altında büyük kısmı öğrenci çırak vs anne babadan aşırıp maça gideceğim diye üç kuruşu biriktirmeye çalışan arkadaşlar.Üç kuruş bursundan maç seyredeceğim diye fedakarlık yapan gençler..Burası malatya.iş kazanç imkanı son derece kısıtlı.İstanbul,ankara ve izmirmi sandınız böyle bol keseden atıyorsunuz..Biz üniversite öğrenci arkadaşları olarak bu fiyat bizi çok çok aştığı için vaz geçtik .Buyrun stad sizindir kendiniz çalıp oynayın..Aldığımız dört yüz tl burs kalkıp yarısını maçamı verelim yani?
Sn:Erdal Gündüz taraftardan fedekarlık beklerken acaba ic saha seyirci mac ortalamamiza bakip, bide diger anadolu takimlarinin seyir i ortalamasina bakarsaniz aradaki farki malatyaspor taraftarinin ne kadar vefakar cefakar oldugunu göreceksiniz.Bi de mac sonunda boş tribunlerde oynanmasi muhtemel fener naci sonrasi nasil bir aciklama yapacaksiniz merak ediyorum açıkçası….Yazik cok yazik bu taraftari küstürürseniz önumuzdeki macta kapilari acsanizda kimse gelmez….
bazıları eğer 10 bin tl verip kulübe yönetici olmasaydı kulubün bütün imkanlarından faydalanmasaydı 100 tl verip bu maça gitmezdi yöneticilik adı altında deplasmana uçakla kulubun sırtında git stada eşini dostunu bedava sok protokolda oturt kamp süresince git kuluple beraber tatil yap, ondan sonrada haftada bir gün izini olan asgari ücretle kırk kanaat geçinen ve malatyaspor maçını kaçırmayan bizleri 100 liralık biletle kazıkla bunada fedakarlık de, bu kulup malatyanın sahibide biziz sizin bizimle dalga geçer gibi fiyat belirlemenize kızıp takımı maçta yalnız koymuycam biletimi aldım ama bütçemi zorladım ancak bu karar yöneticilik anlayışı değil resmen gençler gelmesin kısıtlı bütçeliler gelmesin biz zenginler az da olsak oturalım rahat rahat feneri izleyelim demektir
bakıyorumda malatyasporu hiç seven yokmuş yorumlarınız boş giderseniz gidin gitmezseniz giden olur kusura bakmayın malatyasporunda ihtiyacı var paraya sonra niye transfer yapmıyor diye eleştiriyorsunuz yönetimin kararı doğru tek maç 100 50 150 olacak okadar tek maç
Daha düne kadar takımın düşmemesi için sıcak,soğuk demeden ekonomik olarak şartlarını zorlayarak hemen hemen tüm maçlara gelerek desteğini esirgemeyen büyük Malatyaspor taraftarına yaptığınız çok ayıp!!!
Kendinizce düşmemeyi garantilediniz diye mi bunları yapıyorsunuz? Demek ki artık taraftara ihtiyacınız kalmamış. Bundan sonraki maçlara da gelmeyeceğiz sizlere başarılar dileriz.Sn.Erdal GÜNDÜZ,taraftarın yapacağı fedakarlık bir sezon boyunca gelip karnımız ağrıya ağrıya izlediğimiz maçlarda desteğini vermesidir.PTT 1.lig ayarında kadro kurmuşsun maça gelen zevk dahi almıyor sadece takım küme düşmesin diye gelip desteğini veriyor.Sen kalkacaksın fedakarlıktan bahsedeceksin ve taraftarı bu maçı izlemekten alıkoyacaksın.Size ve ikinci sınıf yönetiminize koca bir YUHH!
beşiktaş ve galatasaray taraftarına 7.5. TL ye bilet satarken aklınız nerdeydi.. takımın kümede kalması garanti gibi olunca durum bu.. bu hatayı yaptınız bari güney üst.. kuzey. üstleri açın 15-TL yapın bari millet oralara gelsin.. oraları boş bırakmayın bari
GÖRÜNEN KÖY KLAVUZ İSTEMEZ
Bİ ZAMAN GELECEK TARAFTARA BEDAVA YAPACAKSINIZ AMA ARKANIZDA İNSAN BULAMAYACAKSINIZ
Bu maçı makul Bir fiatda olsun biz demiyoruz bedava yapın el insaf
Bence Fener maçına hiç kimse gitmesin simit çay parasını zor temin eden insanlar 10-15 tl yi verip gidiyorlardı ama 100-130 tl bizim boyumuzu aşar.
Bazı arkadaşlar maç biletlerini normal buluyorlar birde 50 tlde ne var diyorlar yanlisca bir bölüm 50 TL siz ne içiyorsunuz bu milletin fabrikası yok gelirleri üst seviye değil ha bu stada sırf zenginler gelsin diyorsanız buna bir şey diyemem oturursunuz sesiz sedasız islersiniz
Bu kafayla giderseniz 1500 kişiye top oynarsınız.
ne yazık ki ordada fırsatçılık denilenecek bır sey soz konusu yaptığınızı hangi kalıba sığdıracağız derdi var. ne yaparsanız yapın ne derseniz deyin bu fırsatçılığınızın üstünü örtemesiniz. kalkıp bize edebiyat yapmayıda bırakın yok fedakarlık yapılsın gibi sözlerinizde boş nağmeden başka birsey değil. sonuç itibarıyla bu maça gitmeme kararı aldım. tek kelimeyle yazıklar olsun…
Makul seviyede artış dediginiz firsatciliktan başka birşey değil. Malatya ‘ya galatasaray beşiktaş başakşehir trabzon hepsi geldi niye o zaman yapmadınız da şimdi bu fiyatlar. Yalnız erdal bey biz bütün zor zamanlarda o stada geldik hatta bileti satın aldık ama gelmediğimiz gün bile oldu. Yine de destek çıktık. Ama bu kadar olmaz. Siz önce kale arkasına bedava aldığınız adamlara müdahale edin.
Galatasaray ve beşiktaş maçlarında 5 ve 7.5 tl olan biket fiyatları size zarar mi ettirdi..SİZİN BU YAPTIĞINIZ FENERBAHCEYE DESTEK OLMAKTIR.KINIYORUM.
Sayın yönetim dengeyi iyi kurmak gerekir.Önceki maç fiyatları biraz ucuzdu ama bu maç fiatıda oldukça tuzlu.Takımlar taraftarı ile çoşarlar.Stadın dolması için gereken ne ise titiz çalışılıp karar verilmeli
Millet asgari ücretle geçiniyor siz bellemişsinin taraftar desteği taraftar desteği hadi ordan
Sayın yöneticilere sormak lazım acaba çıkıp açıklama yapabilirlermi ne kadar fedakarlık yapmışlar tl bazında (deplasman maçlarına gidip bedeva yiyip içip konaklayıp maç izleme giderlerini düştükten sonra ) ?
erdal gündüz malatya süper lige cıkmadan futbol kaç kişiyle oynanır bunu bilmiyordun.şimdı yönetıcı olmussun
fadakarlık demiş bide . sizin yaptıgınız ney peki…tribünler bu fıyatlarla dolmayacak .ve matematıksel hesaplarsak siz tribünlerden bundan önceki maçlarda kazandıgınız paraları kazanamayacaksınız fb maçında…bence bunu düşünecek kadar, hesaplayacak kadar kapasitenız var.gerıye iki acıklaması kalıyor :siz tribunlerın dolmasını istemıyorsunuz yada seneye ınsanları kombıneye teşvik etmek için fıyatları şişiriyorsunuz son maçlarda…
Acaba Konya bizi yenselerdi de aynısı olurmuy du seyirci hep yanında takımın ama bunlar fırsatçılar gitmesin kimse maça rezil olsun bu fiyatı verenler Nusretin orda et yemeği biliyorlar faturayı malatya taraftarına kesiyorlar
TAKIM Bİ HAVA YAKALAMIŞ TARAFTAR YİNE ÖYLE AMA BU FİYATLARLA MALATYASPOR’U FENERBAHÇE’NİN ÖNÜNE SİZ YATIRDINIZ!! MESELE 100 LİRA MESELESİ DEĞİL MESELE EŞŞEK YERİNE KOYULMAK 175 TL YE KOMBİNE DAGITTIĞINIZIDA ÇOK İİ BİLİYORUZ SİZDE BİLİYORSUNUZ BECERİKSİZ İNSANLARSINIZ HEPSİ BU
YAZIKLAR OLSUN HANİ BİR LAF VARDIR ERDAL EFENDİ
KURT KIŞI ATLATIR DA YEDİĞİ AYAZI UNUTMAZMIŞ
SİZ FEDERASYON PARASINI, GALİBİYET PİRİMİNİ, REKLAM GELİRLERİNİ, YAYIN GELİRLERİNİ YİYİN GARİBANIN CEBİNDEKİ ÜÇ KURUŞLA TAKIMI AYAKTA TUTMANIN PEŞİNE DÜŞÜN YAZIKLAR OLSUN ALLAH SİZLERİ BİLDİĞİ GİBİ YAPSIN.
Ayıp ayıp. Galatasaray ve Beşiktaş maçında neden böyle değildi o zaman. Artık 50-50-100 Kişiyle izlersiniz.
7,5 tl den 50 tl ye
15 tl den 100 tl ye
50 tl den 125 tl ye
bunun adı fedakarlık mı???
Maç Biletlerinin Fenerbahçe Maçında fiyatları artırmasının nedeni Fenerbahçenin Büyük lüğünu Malatyaspor yönetimi anlamiş oldu.
bence yazık bu yönetime koz olarak büyük takımları kullanmak ayıp bu taraftarda bu maca giderse yazık
Bizim taraftar en iyisini ister ama beleşe ister.Bu fiyatlardan başkada bu değirmen dönmez.Helali hoş olsun.
Yazıklar olsun kınıyorum sizi bu fırsatçılıktan başka bişey değil yönetime tüm Malatya hakaret ediyor mutlu musunuz???
Yazıklar olsun kınıyorum sizi bu fırsatçılıktan başka bişey değil
Fedakar taraftar kar kış demeden Trabzon-Galatasaray-Beşiktaş maçlarında geldi.Fenere ne oldu ki fiat artı zaten maça gelen asgari ücretliler. Onlar bu parayı da verirler zenginler gelmez.Ne olursa garibana oluyor.
Soğukta,karda kışta onca yolu tepip geliyorsa seyircin ona fedakarlık denir.Ama bilet fiyatlarına birden 100 TL’ye, 300 TL’ye çıkarıp fedakarlık beklersen ona saflık denir sayın Erdal bey…
Bence fener in stadında oynayın daha çok para toplarsınız ….böylece kümede kalırsınız seneye.
Bu fiyatlarla stad gelirleri bakalım ne kadar olacak. Kafayı çalıştırıp makul bir fiyat belirleselerdi. O stad dolar kasanızı da doldururdunuz. Şimdi bekleyinki stad dolsun. Tabi Fenerbahçeye 3 puan vermek gibi art niyetiniz yoksa
erdal gündüz sen şimdiye kadar bu takıma cebinden ne kadar para verdin çık bi onu açıklada görelim
Neyse zaten her maça gelen 10 bin kişi vardı. Onlar diğer maçlara da gelmesin. Yönetim stadın dolmadığının farkında bile değil. Bu fiyatlarla hiç dolmaz. Bari iki üç maç stat doluyordu. Bu karar taraftar ile takım arasına soğukluk girmesine sebep olur. Başka bir işe yaramaz. Hasılat kalemi seksenlerde belki değerliydi. Şimdi o kadar değeri yok. Yayın geliri ve aldığın her puana için verilen para ödülü takımların en büyük geliri. Boş statla feneri yenemezsen o küçük hesaplarınız tutmamış olacak. 2 küsür milyon galibiyet primini de düştün mü yaptığınız hesap tutmayacak.
Eskiden maç sonuna doğru bedavacılara kapîlar açılıyordu halen varmı merak ediyorm
Kulüp paraya sıkışmış taraftarı kazıklamaya çalışıyor biz Malatyalı olarak her zaman takımın yanındayız böylesine önemli bi maçta bu fiyata stad biraz zor dolacak şahsen biz üç kişiyiz ailede babam ve kardeşim her maç gidiyoruz su an günümüz şartlarında 300 tl bi maça vermeyiz gidip çay ocağından izleriz 20 tl verip çıkar evimize gideriz ayıp taraftarı kullanmayın böyle 50 trilyon para aldınız ne oldu o paraya bi maçta mı çıkaracaksınız borçlarınızı
Seyirci.olmayinca.fener.bizi.rahat.yener..Fiat lari
Yuksek.tutuklari.icin.az.seyirci.maca.gider
Bana kalırsa stad fenerında %80 doluluğa ulaşır. Bu maçın heyecanına tanık olmak için çoğu kişi şu aralar gitmek istemesede maç yaklaştıkça o akreple dolu cebine elini sokacaktır. SAYGILAR.
Bence biletler karaborsaya düşecek.
Sana göre fiyatlandırma normal. Yarısı boş olursa aynı hesap sadece taraftara ceza. Yarısı boş olursa aynı hesap sadece taraftara ceza
Ben ce büyük maçlar taraftara hediye edilmeli ücretsiz olmalı
hiç bir marifetiniz yok boş konuşmaktan başka bu taraftar bu maçtada fedakarlık yapacaktır ama sizin de bu davranışınızı taraftarı kazıklamanızı unutmayacaktır
Ayıp ayıp bu fiiyatlara bu maça gidilmez
Ayıp tek kelime ayıp
50 lirayı çok bulup maça gelmemekle tehdit savuranlar,Adıyamana,Elazığa falan taşının 5 liraya Batman petrolu,Amed sportifi falan izleyin yazıklar olsun sizin gibi Malatyalıyım diyenlere gidin ya terkedin şehri..
Malatyaspor taraftarinin potansiyeli belli bu fiyatlara maç izleyecek sayi yok denecek kadar az ülkede kriz var maça gelenlerin yuzde 80 i işsiz ögrenci duzenli geliri olmayan Malatyaspor icin kalbi atan insanlar sen kimsinnn
ne krizi var Kamil? Karnından konuşma açık açık söyle. Çok şükür memlekette kriz falan yok. siz kriz nedir bilmiyorsunuz. bu millet 94 ve 2001 krizlerini gördü ne demek olduğunu biliyor. Çok şükür ekonomimiz iyi de her zamanki gibi hainler ve bozguncuların ortalığı karıştırma çabası var. bu fiyatlar doğrudur, maça eli yüzü düzgün insanlar gelsin. bu tip memlekete zararlı kriz çığırtkanı gelmesin.
Harbi kaplansin huseyin gardas fazla suzlanmaya nne gerek var sanki 3 lig maci tovbe tovbe
Yazık yazık fırsatçısınız fırsatçısınız fırsatçısınız..Fedakarlık diyenler acaba kendileri ne kadar fedakarlık yaptılar
aynen katılıyorum kendi yedi sülalesini protokolden maça sokar senden benden de fedakarlık bekler
İSTANBULDA yaşayıp malatya sokaklarında çay ocaklarından dolanmayan yöneticilerimiz olursa böyle olur…
Şampiyonlar Ligi Müziği çalacak mı peki 😀
Neden şu anda fedakarlık? Mesela neden önceki maçlarda değildi? Kümede kalındı diye mi? Haa yıldız transfer yaptınız, bi çuval para saydınız diye mi? Otoparka girerken saatlerce sıra beklediğimiz için mi? Biz futbolu biz Malatyaspor u seviyoruz, kazık atmaya çalışırsanız yine de severiz, ama uzaktan…
Yangindan.mal.kacirir..gibi.fiyatlari.yuksek.tutun
Uz.artik.maca.baskan.yoneticiler.gider.fenerin
Kazanmasina.zemin.hazirliyorsunuz.
Helal olsun. Bizde maça gitmeyiz olur biter yönetim utansın.
elinizi taşın altına koyun kardeşim. transfer istiyorsunuz kulübün gelirleri ortada. bu tedbiri şimdiden almazsak seneye küme düşeriz. sonuna kadar destekliyorum bu kararı. ayda 2 maça 150 lira vermeye bu kadar ağlaşan adam taraftar falan değil beleşçidir sadece. 5 liraya süperlig maçı mı olur, el insaf yav.
Başkan insalar 300tl ye cocuklarına ailesine mutfak masrafı olarak ayıramıyor kalkıp maç içinmi ayıracak o parayı sen her ay 300tl bagış yapabilirsin ama cok bilmiş biri olarak
Erdal gündüz sen kaç defa maça para verip girdin
Maça gerçek seyirci gidecek destekliyoruz
ağalar daha bır kaç sene önce 2.3..lıglerde sürünürken köy takımları ıle tarla gibi sahalarda maç yaparken bügün yepyeni stadımızda ayağımıza fenerbahçe gala beşıktaş gelıyor…..sızde daha 50 lıra hesabı yapıyorsunuz…..yok pahalı yok gelmem yok söyle yok böyle…..bır malatyalı olarak aynı zamanda fenerbahcelı olarak fenerbahçenın malatyada yenılıp diz çökeceğinı sabırsızlıkla beklıyorum…..hıç bır takım malatya spordan üstün degıl…konu malatya ıse gercek takımıza destek vermemız lazım….hafta sonu fenerbahceyı malatyaya gömelım
…herkes statda yerını alsın…..bız bu maçlara gıtmek ıçın yıllardır bekledık….50 lıranın lafı olmaz herkese saygılar
Helal olsun sana, elimizi taşın altına koyma vakti geldi, içerde menemen belediyespor gibi takımlarla maça gidip eli boş döndüğümüz çok maç hatırlıyorum, o maçlarda o duyguyu yaşamaktansa 100 TL vermeyi tercih ederdim, şimdi fenerbahce geliyor stadimiza ve ülke çapında zor deplasman olarak konusuluyor artık bizim de birşeyler yapmamız gerekiyor
Sizi gidi tuzu kurular sizi. . .
Kesinlikle katılıyorum keşke biraz iki üç sene öncesine donebilseler o zaman anlarlar fiyatların o kadar da uçuk olmadığını
İki haftada galip geldiniz federasyondan 4 trilyon kazandınız, asıl siz fedakarlık yapacaktınız. Saçmaladınız
Pardon ama yönetici olarak kulube maddi olarak ne katkınız oldu da taraftardan fedakarlık bekliyorsunuz,en güzel oteller de kalırken cebinizden kaç kuruş çıktı,birde gelmiş taraftardan fedakarlık bekliyorlarmış,
Neden Galatasaray Beşiktaş Trabzonspor maçlarında yapmadınız bu büyük taraftara yapılmış bir yanlıştır burası Malatya burada yaşayanların maddi durumu ortada zaten taraftarımızın çok büyük çoğunluğu asgari ücret ve altında bu yanlıştan dönülsün
Sayın basın sözcüsü ERDAL bey burası istanbul değil bir an önce bu yanlıştan dön yoksa maçı tek başına izlersin.Ben sana gelir getiren bir firma ismi veriyorum.AKSA ELELTRİK AKSA DOĞALGAZ REKLAMI VARMI SENDE DÜŞÜN
Stadın açılışı sezon başına yetişmeyince biz de konbine almakla almamak arasinda kaldik. Gelecek yil konbine fiyatlari makul tutulursa ve tanıtımı iyi yapılırsa hem biz kazanırız hem kulüp 10-15 bin konbine satılırsa kalan biletleri de daha üst fiyatlarla maçina göre satilir taraftarda bütcesini bilir kulüp de kazancını artırır yani kaybeden olmaz. Konbinemiz olsaydı bu durumdan etkilenmezdik.
Bence 30-40-50-60 olmalıydı bu kadar olmaz.Yanlıştan dönülmesi lazım.
Seyirci 100 liraya izlediği maçı yenilirse sahaya girer bi dahaki maça saha kapanır olay biter :))
koltugu sökerler eve götürürler .
Bilet fiyatlarını 10 liradan 100 liraya çıkararak mi fedakarlık bekliyorsunuz. Utanmıyor musunuz? Asgari ücretli bir insandan 100 tl’ye bilet almasını talep ediyorsunuz. Sizin tuzunuz kuru tabi beyler. Yöneticilik böyle olmaz.
Taraftar fedakarlik yapsinda bu sekil değil her galibiyet primi 2milyon tl stadı ful doldursan okadar para etmez ama taraftar desteğini arkana almazsan prim dende olacaksınız
Wembley de mi oynanıyo bu maç ?
Taraftar fazlasıyla fedakarlık yapıyor doğru düzgün yolu olmayan stada maç çıkışı saatlerce otoparkta bekleyerek gereken fedakarlığı yapıyor anlayana
Fedakarligin kralini 10 yasindan beri yapiyiorum ben sayin gunduz. Hic bir karsilik beklemeden yillarca maca gittm iyi gunde kotu gunde her zamn destek olduk. Ama şu yapilan hic hos bise degil. Zam yapin ona bise demiyoruz buyuk takim macina 7.5 olmaz diyende bendim. Ama boyle bir zam orani yok yuzde 500 zam olmaz ayiptir yaziktir gunahtir…
Taraftar gelmez kusturmeyin fiyatları hemen geri çekin
bunlarda kafa yok yada maçı fenere hediye edecekler seyirciyi stsda sokmuyorlar barikat kurdular
Fenerde puan almış almamışız önemli değil.
Başarımızı Taçlandırmak istiyorsak feneri yenmemiz gerek şanımıza bu yakışır .
iyi kötü beğenelim beğenmeyelim şimdiye kadar yönetimi fedakarlık yaptı bir maç içinde Taraftarlar yapsın
Taraftar yapacagi fedakarligi her zaman yapmistir, siz fedakarlik yapinda bilet fiyatlarini düsürün uc kurus icin su taraftari uzmeyin parasi olan var olmayan var yonetim kendine gel kendine
Galatasaray maçında Galatasaray taraftarına 7,5 tl bilet yaparken aklınız nerede idi akıllı yöneticiler.
kusura bakma :
normal fıyatlandırma degıl ucurmussunuz 10 tl 15 tl ye seyrettıgımız macı allah askına 75 tl ye cıkartmıssın.nerede gorulmus boyle bır uygulama bu taktıgınız ve uygulamanız kesınlıkle yanlıs sımdıye kadar tum maclara gelen bır taraftar olarak sızı ve yonetımı esefle kınıyorum.
Şu ana kadar bir buçuk saatlik zamanda stadın neredeyse dörtte üçünün dolması gerekirken, sayenizde satılan bilet miktarı yaklaşık 1600, stadın dolmasına dair beklentiniz boş, fedakar Malatya taraftarına bu yanlışı yapmayacaktınız, kaldı ki açıklamalarınız da hiç tatmin edici değil, YAZIK ÇOOOOK YAZIK!
Bu fiyatlar biraz yüksek falan değil resmen uçmuş neredeyse 10 katına çıkmış sen bu fiyatlarla stadı doldurulması zor makul fiyatla doldurup aynı hasılatı elde edebilirsiniz sanki Şampiyonlar Ligi maçı.Umarım ben yanılırım ama malatyanın gerçekleri bu fiyatları kaldırmaz
Fiyatta bişi yok ya abartmayın fener maçı bu
Sen Fenerbahçelisin galiba buraya bjk ve gs de geldi o zaman da bu fiyatlar olsa anlardık ama düşme tehlikesini nerede ise atlattılar ya artık doğru dürüst bir takım gelmeyecek kalan maçlarda, milleti bu son maçta yolalım fırsatçılık yapalım demekten başka bir şey değil bu.
Fenerye kim oluyor anlamadim
Sayın basın sözcüsü erdal bey Bir şeyleri Yanlış Yaptığınz İçin Değil Eksik ya da Fazla Yaptığınız İçin bu taraftarı Kaybedersiniz .Maçı kaybetmekten daha kötü bir şey vardır: taraftarı kaybetmek.yani şu maçın bilet fiyatları bu kadar yüksek etmenin hiç bir açıklaması yoktur Hayat bir sudur, önünde durulmaz. Sarı Kırmızı renktir arkası görülmez. MALATYASPOR BİR SEVDADIR anahtarı KİMSEYE VERİLMEZ . Sevgim sana ebedi asla kalbimden kimse silemez Taraftar olmadan o yapılan maç ikanatsız uçmaya benzer üzgünüm bu yazıları yazmak zorunda bırakan yönetime düzeltin bu fiyatları .
Malatyaspor sevdalısı bir taraftar olarak Fenerbahçe maçına çıkarmış olduğunuz bilet fiyatlarının bu kadar yüksek olmasının sebebi nedir ? Buna izah olarak nasıl bir açıklama sağlayacaksınız ? Malatya’ya Daha önce Beşiktaş , Trabzonspor ve Galatasaray gelmiş ve bu kadar fahiş bir fiyat görmemiştik. Bana iyi gün kötü gün taraftarı demeyin sakın şuanakadar hiç bir maçını kaçırmayan bir taraftar olarak yazıyorum bunları . Yazıklar olsun verdiğimiz emeklere yazıklar olsun çıkarı için çalışan tüm yetkililere. Sonuçta asgari ücretle geçinen sade bir vatandaşım. Ben oğluma söz vermiştim maça götürücem diye siz hiç bir babanın çocuğuna mahcup olması ne demek biliyor musunuz ?
Ramazan Bey ben oğlunuza bilet alabilirim, siz de sözünüzde durmuş olursunuz. Selamlar,
Samimiyetimle yazıyorum, tamam derseniz telefonlaşırız.
hakan bey tebrikler duyarlılığınız için helal olsun size…
Samimiyetinizle yazdığınızın farkındayım çok tşk ederim Hakan Bey ama gitmicem maça sağolun yinede.
SAYIN YÖNETİCİLER 1-2 MAÇ FEDAKRLIK YAPIN DİYORSUNUZ AMA BU FİYATALRLA STADI TAM OLARAK DOLDURAMAZSINIZ UYGUN FİYAT OLURSA HEM STAD DOLU OLACAK HEMDE DAHA ÇOK KİŞİNİN BU MAÇI İZLEMESİNE VESİLE OALCAK VE TARAFTARIN GÖNLÜNÜ ALACAKSINIZ YÜKSEK FİYATTAN ELDE EDECEĞİNİZ KAZANÇ ZATEN UYGUN FİYATLA ELDE EDECEĞİNİZ KAZANACA DENK GELECEKTİR SAYGILARIMLA….