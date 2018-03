Süper Lig’in 25. haftasında oynanacak olan Evkur Yeni Malatyaspor – Fenerbahçe maçı biletleri satışa sunuldu. Sarı-kırmızılı taraftarlar bilet fiyatlarının yüksekliğinden şikayetçi olurken, Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Erdal Gündüz, fiyatlandırmanın normal fiyatlar ölçüsünde yapıldığını söyledi.

Süper Lig’de geride kalan 24 hafta itibariyle 34 puan toplayan Evkur Yeni Malatyaspor’da gözler 25. haftada oynanacak Fenerbahçe maçına çevrildi. Sarı-kırmızılı yönetim zorlu müsabakanın biletlerini satışa sunarken, en ucuz tribünün 50 TL’ye satışa sunulan Güney Alt olduğu görüldü. Buna göre bilet fiyatları, Batı Alt 125, Batı Üst 100, Doğu Alt 100, Doğu Üst 75, Güney Alt 50, Güney Üst 100, Kuzey Alt 50, Kuzey Üst 100, Misafir 130 TL olarak açıklandı. Bu arada Kulüp Basın Sözcüsü Erdal Gündüz, fiyatların bazı maçlar için yapılan fiyat uygulamasının göz önüne alınarak belirlendiğini ifade ederek, taraftardan maça gelip takımlarına destek vermeleri çağrısında bulundu.

“Sadece 1 maç kazandık”

Takım olarak bu sezon belirledikleri hedef doğrultusunda yollarına devam ettiklerini belirten Gündüz, “Evkur Yeni Malatyaspor Konya’dan aldığı galibiyetle hepimizi oldukça mutlu etti. Gerçekten oldukça önemli bir galibiyetti. Bütün takımı ve teknik heyeti kutluyorum. Tabi sadece 1 maç kazandık. Önümüzde uzun bir süreç var. 3 puanlı sistemde her an her şey değişebilir. Biz belirlediğimiz hedef doğrultusunda ilerliyoruz. İnşallah ligi bitirebileceğimiz en iyi noktada bitirmek istiyoruz” dedi.

“Taraftarımız 1-2 maçlığına fedakarlık yapsın”

Gündüz, Fenerbahçe maçının bilet fiyatlarıyla ilgili de konuşarak, şunları söyledi:

“Bu tür maçların bilet fiyatlandırması her kulüp tarafından diğer maçların dışında değerlendirilir. Bizde normal fiyatlar ölçüsünde fiyatlandırma yaptık. Elbette daha önceki maçlara göre biraz pahalı ama taraftarımız da 1-2 maçlığına fedakarlık yapsın ve kulübüne destek olsun istiyoruz. Bu maç özellikle kulübe destek maçı olacak. Taraftarımızdan rica ediyorum sadece bu maç için bizi hoş görsünler. Biz her zaman taraftarımız var olduk, bundan sonra da öyle olacak. Fenerbahçe maçında stadımızın tam kapasite olacağından ve muhteşem destekle galip geleceğimizden hiç şüphem yok.”

