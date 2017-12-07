“Tarihin Affetmeyeceği Büyük Yanlışlık”

ABD’nin Kudüs oldu-bittisine Malatya’dan tepkiler..

İnönü Üniversitesi Senatosu aldığı karar ile ABD Başkanı Donald Trump’ın Kudüs’ü İsrail’in başkenti tanıma ve Tel Aviv’deki ABD Büyükelçiliğini Kudüs’e taşıma kararını kınadı. Kararda, “Ecdadımızın hâkimiyeti altında asırlar boyu en huzurlu, en müreffeh dönemini yaşayan Kudüs, büyük bir haksızlık ve uluslararası hukuk ihlali ile zapturapt altına alınmaya çalışılmaktadır.” denildi.

ABD’nin Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıması kararı Malatya İnönü Üniversitesi Senatosu tarafından da kınandı.

İnönü Üniversitesi Senatosu’nun AB’nin Kudüs kararını kınamasına ilişkin almış olduğu karar metni şu şekilde:

“Kutsal ve kadim kent Kudüs’ün İsrail işgaliyle adım adım ilhak edilme çabaları, bu zihniyeti destekleyenlerce meşrulaştırılmaktadır. Ecdadımızın hâkimiyeti altında asırlar boyu en huzurlu, en müreffeh dönemini yaşayan Kudüs, büyük bir haksızlık ve uluslararası hukuk ihlali ile zapturapt altına alınmaya çalışılmaktadır. ABD yönetiminin aldığı son kararla Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak kabul ettiği, büyükelçiliğini Tel Aviv’den Kudüs’e taşıyacağı yönündeki talihsiz söylemi, bölgenin kaderine yapılan bir saldırıdır; bölge ve dünya barışını büyük bir kaosa sürükleyecek haksız bir girişimidir.

Kudüs; Müslümanların ilk kıblesi, onuru ve şerefidir. Bu topraklarda Osmanlı hâkimiyetinin son bulduğu 9 Aralık 1917 tarihinden beri süregelen işgalin 100. yılında kurgulanan bu senaryonun, aynı tarihlere denk getirilmesi planlı bir projenin son adımıdır.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1967 ve 1973 yıllarında Doğu Kudüs’ün işgal altında bir bölge olduğunu kabul etmesi ve 1980’de, İsrail’in ilhak ve başkent ilanını geçersiz sayması kabul gören bir karardır. ABD ve İsrail’in üyesi olduğu BM’nin aldığı kararları hiçe sayan tutumu, tarihin affetmeyeceği büyük bir yanlışlıktır. İsrail, 1967’den beri devam eden haksız iskân politikasına bir an önce son vermelidir. İsrail ve destekçisi ABD’nin Harem-i Şerif’in kutsiyetine saygı göstermesinin insani ve hukuki bir yükümlülük olduğunu ilan ediyor, iç politika hesaplaşmalarıyla dünya barışının tehlikeye atılmasını planlı bir eylem olarak nitelendiriyoruz. Bu zihniyetin ve destekçilerinin aldığı sözde başkent kararını kınadığımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz.”

TİCARET VE SANAYİ ODASI..

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hasan Hüseyin Erkoç ve Meclis Başkanı Sami Payza, ABD’nin Kudüs ile ilgili açıklamayı enşeyle karşıladıklarını belirterek, tepki gösterdi.

Erkoç ve Payza’nın ortak yazılı açıklamasında, “ABD Başkanı Trump’ın göreve geldiği günden bu yana yersiz açıklamaları ile artık bardağı taşırmıştır. Müslümanların ilk kıblesi olan Mescidi Aksa’nın yer aldığı Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanımak akıl dışı ve Siyonist bir düşüncedir. Bilinmelidir ki Kudüs nice Peygamberin hatırasını barındıran kadim bir İslam şehridir.

Kudüs, tarihten beri, farklılıklar içinde bir arada yaşama tecrübesinin en güzel örneğidir. Kudüs her bir Mümin’in canından, malından aziz bildiği mukaddes bir şehirdir. Kudüs sadece Filistin ve Mescid-i Aksa civarında yaşayan Müslümanların değil, tüm dünya Müslümanlarının ortak meselesidir. Kudüs’e yönelik ABD tarafından izlenen politikalar ve adım adım işgale yönelik sergilenen maksatlı hareketler asla kabul edilemez. ABD Başkanı Trump’ın, bu hamlesi ile dünyayı din savaşlarına sürüklemektedir. Kudüs’ü, İsrail’in başkenti olarak tanıması Müslümanlara olan kin ve nefretinin göstergesi olduğu gibi, aynı zamanda Hristiyanlara da olan ihanetinin belgesidir. ABD’nin bu sorumsuz davranışı, bölgede barış ve istikrar bakımından olumsuz yansımaları neden olacaktır. ABD Yönetimi’nin Kudüs’le ilgili sorumsuz ve hukuksuz açıklamasını reddediyor ve kınıyoruz. Filistin halkının ve Kudüs’ün sonuna kadar yanındayız” denildi.

ESOB’DAN AÇIKLAMA.

Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin, “ABD’nin Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak kabul etmesi kararına karşı Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve hükümetimizin almış oldukları duruşu ve kararları destekliyoruz. TBMM çatısı altındaki siyasi partilerimizin ortak hareket etmesini de takdirle karşılıyoruz” dedi.

Keskin yaptığı yazılı açıklama da şu ifadeleri kaydetti: “Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa’yı bağrında taşıyan ve Peygamber Efendimiz (s.a.s.)’in İsra ve Miraç mucizesine şahit olan Kudüs, Müslümanlar için dini ve sembol değeri yüksek kutsal bir mekandır. Bugün ne yazık ki, İslam dünyasının kanayan yarası olarak acı çekmeye, her türlü hak hukuk tanımazlığa maruz kalmaya devam etmektedir.

Son olarak ABD’nin Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıdığını açıklaması Müslümanlara karşıda bir gözdağıdır ve ne yazık ki İslam dünyasının da içinde bulunduğu hazin bir tablonun sonucudur.

Bir buçuk milyarı aşkın İslam dünyasında bu konuda ortak tavır ve ortak bir duruş olmadığı için ABD böyle bir karar almıştır. En azından Türkiye olarak; hükümet, siyasi partiler, STK’lar ve topyekun Türk Milleti olarak bu konuda ortak tavrımızı sonuna kadar sürdürmeliyiz.

Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve hükümetimizin Kudüs konusundaki duruşunu ve kararlarını esnaf ve sanatkar camiası olarak destekliyoruz. Ayrıca TBMM çatısı altındaki siyasi partilerimizin bu konuda ortak hareket etmesini de takdirle karşılıyoruz. “

Bülten- malatyahaber.com- Yeni Malatya Gazetesi- iha