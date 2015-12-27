Tarım Bakanı Geliyor
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker’in, 12 Temmuz Cumartesi günü “Yetimlerle İftar” programı için Malatya’ya geleceği bildirildi.
Eker’in Malatya programı şöyle açıklandı:
“12 TEMMUZ 2014 CUMARTESİ
14:30 – Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Sn. Mehdi EKER’in Valilik Ziyareti
15:00 – Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Sn. Mehdi EKER’in Büyükşehir Belediye Bşk.lığını ziyareti
16:00 – Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Sn. Mehdi EKER’in İlçe Bşk. ve İlçe Bld. Bşk. ile toplantı (Büyükşehir Bld. Toplantı Salonu)
20:00 – Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Sn. Mehdi EKER’in AKP Genel Merkez Yerel Yönetimler Bşk.lığı ”Yetimlerle İftar” (Çırağan Düğün ve Mevlüt Salonu)
22:50 – Tecde Mahalle Toplantısı
23:30 – Birlik Vakfının Düzenlediği Aspuzu Geceleri (Büyükşehir Bld. Yanı Açıkhava)”