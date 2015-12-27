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Malatya Haber -

Tarım Bakanı Geliyor

Tarım Bakanı Geliyor
  • 27.12.2015
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Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker’in, 12 Temmuz Cumartesi günü “Yetimlerle İftar” programı için Malatya’ya geleceği bildirildi.

Eker’in Malatya programı şöyle açıklandı:

“12 TEMMUZ 2014 CUMARTESİ

14:30 – Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Sn. Mehdi EKER’in Valilik Ziyareti 

15:00 – Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Sn. Mehdi EKER’in Büyükşehir Belediye Bşk.lığını ziyareti

16:00 – Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Sn. Mehdi EKER’in İlçe Bşk. ve İlçe Bld. Bşk. ile toplantı (Büyükşehir Bld. Toplantı Salonu)

20:00 – Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Sn. Mehdi EKER’in AKP Genel Merkez Yerel Yönetimler Bşk.lığı ”Yetimlerle İftar” (Çırağan Düğün ve Mevlüt Salonu)

22:50 – Tecde Mahalle Toplantısı

23:30 – Birlik Vakfının Düzenlediği Aspuzu Geceleri (Büyükşehir Bld. Yanı Açıkhava)”

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