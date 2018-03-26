Tarım Fuarı’na 150’ye Yakın Firma Katılacak

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. tarafından organize edilen 12. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Tarım Teknolojileri Makine, Hayvancılık ve Gıda Fuarı , 11-15 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Çeşitli etkinliklerin de yer alacağı fuara 95’i Malatya’dan 55’i de il dışından olmak üzere 150’ye yakın firmanın katılacağı bildirildi.

Vali Kaban: Bölgenin en büyük fuarı

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş’nin düzenlediği basın toplantısında konuşan Vali Kaban, Tarım Fuarının bölgenin en büyük fuarı olduğunu söyledi. Fuarların, tarımsal üretimin gelişmesi açısından bulundukları bölgeye değer kattığını söyleyen Vali Kaban, “Malatya’yı tanıdıkça, görüyorum ki sizler de üzerinize düşeni yapacaksınız ve güzel bir çalışma olacak inşallah. Zaten bölgenin en büyük tarım fuarı ve Malatya’da buna layıktır, bundan hiç şüphemiz yok” dedi.

Malatya’da topraksız sera çalışması başlatacaklarını söyleyen Vali Kaban, topraksız sera uygulamasının Organize Sanayi Bölgesi uygulaması hızla ilerlediğini belirtti. Vali Kaban, “Oradaki tecrübelerimize dayanarak, inşallah biz bunu 8 aya da bırakmayacağız. Çünkü bölgede böyle bir uygulama yok, bölge buna çok uygun ve inşallah ilerde Ortadoğu’ya huzur geldiği zaman bölgemiz zaten parlayan bir yıldız olacak, o anda tarımda da geri kalmaması için biz üzerimize düşeni küçük bir katkı olarak böylece yapmış olalım” diye konuştu.

“Tarım tüm dünya için önem arzediyor”

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’da tarımın dünya ve Türkiye için gittikçe önem arzeden bir sektör haline geldiğine dikkat çekerek, Büyükşehir Belediyesi olarak tarımın paydaşlarının bir araya geldiği fuarı her geçen yıl büyüttüklerini söyledi. Malatya’nın kalkınması ve ekonomik ivme yakalamasının tarımsal gelişme ile paralellik gösterdiğini kaydeden Çakır “Bir yandan da sanayileşmeyi, yatırımı konuşurken esas olan tarımı ilimizde mutlaka geliştirmek zorundayız. Başta kayısımız olmak üzere aynı zamanda hayvancılık. Bunu yaparken de gelmiş olduğumuz nokta, ne kadar çiftçimizi eğitebiliyoruz? Bunlarda yapacağımız en güzel platformlardan biri bu fuar. Bu fuarda da sadece sergi, teknoloji değil bir yandan da çalıştaylar düzenleyerek Malatya’daki kapasitenin, gelişmenin, bilinçli üreticinin de bir etkinliğini görüyoruz. Birlik başkanlarımızın, Ziraat Odası Başkanlarımızın çabaları ve gayretleri ile çok ciddi bir mesafe aldığımız kanaatindeyim. Ve her geçen yılda dikkat çeken bir büyümeyi de yakalamış oluyoruz” ifadelerini kaydetti.

Malatya Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Tahir Macit ise kurum olarak fuara her yıl olduğu gibi bu yıl da destek verdiklerini hatırlatarak, fuarda Bakanlıklarının stant açması için de girişimlerde bulunduklarını söyledi. Fuara çiftçilerin gelmesi noktasında da programlarda yaptıklarını belirten Macit, ayrıca yine kurum olarak fuarda fotoğraf sergisi de açacaklarını kaydetti.

Akın: Tüm hazırlıklarımızı tamamladık

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Genel Müdür Sabri Akın, tüm hazırlıkları tamamladıklarını belirtip, fuarlara katılımın bu yılda yoğun olacağını söyledi. Geride kalan yıllarda gerçekleşen fuarlarda 15 ilden kalabalık ziyaretçi guruplarının geldiğini belirten Akın, “Bu daha da gelişerek inşallah bu yıl da fuarımızın etkin bir fuar olması özelliğini inşallah pekiştireceğiz” ifadelerine yer verdi. Bu yıl gerçekleştirilecek fuara 150’ye yakın firmanın katılacağını belirten Akın, bunun 95’inin Malatya’dan geri kalanının ise ülkemizin değişik illerinden katılacağını söyledi. Malatya’da ve bölgede son yıllarda hayvancılık sektörünün ciddi bir gelişim gösterdiğini de dile getiren Akın, “Özellikle firmaların feshi noktasında üreticilerimiz bölgemizin dışındaki diğer firmalarla ilişki kurma noktasında birtakım sıkıntılar yaşamaktalar. Buna da dikkat ederek firmaların tesisleri noktasında hareket etmek ve irtibat noktasında hayvancılık sektöründe ve faaliyet gösteren firmaların katılımı noktasında daha fazla gayret gösterdik. Her yıl olduğu gibi bu yılda fuarda bazı etkinliklerimiz olacak. Bölgemizdeki bütün üreticilerimizi fuarımıza bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com