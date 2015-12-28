Tartı Aletlerine Sıkı Denetim

Malatya Büyükşehir Belediyesi Ölçü Ayar Memurluğu, esnaflar tarafından kullanılan tartı aletlerinin denetimlerini yapıyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Ölçü Ayar Memurluğu tarafından Buğday Pazarı’nda yapılan denetimlerde, esnaflar tarafından kullanılan kantarların sıfır ayarları yapıldıktan sonra üzerine ağırlık bırakılarak, herhangi bir arızasının olup olmadığı denetlendi. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, arızalı olan kantarların, ekipler tarafından yasal işlemler yapılarak tamire gönderilirken, gerekli kontrollerin tamirden geldikten sonra da yapıldığı kaydedildi.

2 ton kapasitesi altındaki bütün kantarları periyodik olarak denetleyen Malatya Büyükşehir Belediyesinin, yapılan kontroller de 25 TL muayene ücreti aldığı belirtildi. Yapılan kontroller sonrasında dijital kantarlara etiket yapıştırılırken, dijital olmayan kantarlara ise damga vurulduğu kaydedildi. Açıklamanın devamında, “Kanunda belirtilen 2 yılda bir muayene ve kontrol yaptırmayan, damga süresi geçmiş, bozuk veya yasal olmayan ölçü ve tartı aleti kullanan vatandaşlar hakkında Büyükşehir Belediyesi Ölçü ve Ayar Memurluğu tarafından cezai işlem uygulanıyor. Muayene yaptırmayan mükellefler için 2015 yılı için uygulanacak olan idari para cezası miktarı ise 1.674,00 TL” denildi.