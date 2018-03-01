Motorlu Taşıt Sayısı 166 bin 283’e Ulaştı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Malatya Bölge Müdürlüğü tarafından Ocak ayındaki Motorlu Kara Taşıtları İstasitiği açıklandı. Buna göre Malatya’da 2018 Ocak ayı sonu itibariyle trafiğe kayıtlı toplam motorlu taşıt sayısı bir önceki aya göre 1 bin 76 artarak 166 bin 283′ e ulaştı.

“Trafiğe kayıtlı toplam otomobil sayısı 729, kamyonet sayısı 243, kamyon sayısı 34, traktör sayısı 99 artarken; minibüs sayısı 8, otobüs sayısı 3, motosiklet sayısı 18 azaldı. Özel amaçlı taşıtların sayısında değişim olmadı.” denilen TÜİK açıklamasında daha sonra şu ifadelere yer verildi;

“Trafiğe kayıtlı toplam motorlu taşıt sayısı bir önceki aya göre %0,65 arttı

Bu artış otomobilde %0,83, kamyonette %0,75, kamyonda %0,67, traktörde %0,42 olarak gerçekleşti. Minibüste %0,17, otobüste %0,18, motosiklette %0,19 azalış gerçekleşti. Özel amaçlı taşıtlarda ise değişim olmadı.

Trafiğe kayıtlı toplam motorlu taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre %6,56 arttı

Bu artış otomobilde %7,78, minibüste %0,24, otobüste %9,92, kamyonette %6,79, kamyonda %3,31, motosiklette %1,75, özel amaçlı taşıtlarda %22,28, traktörde %5,31 olarak gerçekleşti.

Trafiğe kayıtlı toplam 166 283 taşıt içinde 2018 Ocak ayında ilk sırada otomobil yer aldı

Trafiğe kayıtlı toplam 166 283 taşıtın, 2018 Ocak ayı sonu itibariyle 88 505′ ini (%53,23) otomobil, 4 620′ sini (%2,78) minibüs, 1 685′ ini (%1,01) otobüs, 32 641′ ini (%19,63) kamyonet, 5 092′ sini (%3,06) kamyon, 9 511′ ini (%5,72) motosiklet, 450′ sini (%0,27) özel amaçlı taşıtlar, 23 779′ unu (%14,30) traktör oluşturdu.”

(Bülten)