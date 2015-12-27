AKP Doğanşehir İlçe Danışma Toplantısı Erkenek beldesinde gerçekleştirildi.

Danışma toplantısına AKP Malatya Milletvekili ve MKYK üyesi Milletvekili Öznur Çalık, AKP İl Başkanı Mustafa Şahin, AKP Doğanşehir ilçe Başkanı Zekeriya Demirtaş, İl Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Turgut Acar, il genel meclis üyeleri Abdurrahman Doğan, Mustafa Demirtaş ve çok sayıda partili katıldı.

AKP İl Başkanı Mustafa Şahin, toprağın neresini sıksan şüheda kanı fışkırıyorsa, bu topraklar için can veren atalarımız cedlerimiz, nasıl ki mücadele etmişlerse bugün de mücadelenin diğer şeklini hizmet mücadelesinin en iyi örneğini AKP iktidarları döneminde verildiğini söyledi.

Şahin, Başbakanın İstanbul Belediye başkanı seçilmesinden sonraki dönemle önceki dönemi kıyaslayarak, CHP döneminde kendilerinden olmayan hiç kimseye değer verilmediğini, Recep Tayyip Erdoğan’ın belediye başkanı seçildikten sonra İstanbul’da yaşayan bütün insanların hizmetin ne demek olduğunu gördüğünü ifade etti.

Şahin, “Ergenekon denilen bir terör örgütü vardı. Bu ülkenin gerçek sahipleri olduğunu öne süren bu zihniyet mensupları, siz yüzde 95’le iktidara gelseniz dahi hükümet olamazsınız diyen bir anlayışa sahiplerdi. Bu anlayış sahipleri şimdi Silivri’de kendisi gibi olan kişilere o evhanede rektörlük yapmakta. Bu zihniyet mensuplarının ortaya çıkarılmasını sağlayan irade, dik duruşun sembolleri vardı. Bu dik duruşun sembolleri onurlu duruşunu hiçbir zaman bozmayacaktır. Hz. Ali’nin dediği gibi ‘İnsanlar önce onurlarını kaybederler ondan sonra özgürlüklerini kaybederler’. Biz hiçbir zaman için onurumuzdan da taviz vermeyeceğiz, izzetimizden de taviz vermeyeceğiz” dedi.

Milletvekili Öznur Çalık ise, “Bugün nerelerden nerelere dönüp baktığımızda dünyanın Türkiye’ye bakışını görmemiz ve anlamamız gerekiyor. Önceleri hasta adam Türkiye diye tabir edilen Türkiyemiz şimdi doktor adam diye nitelendiriliyor. Atık hastalara muhtaçlara ilaç götüren yardım götüren bir Türkiye var. AK Parti iktidarı insan hakları, demokrasi ve sivil anayasayı Türkiye’ye kazandırarak, 12 Eylül darbeci zihniyetinin yargılanmasını sağlayan tek partidir. Muhalefetinse bu yapılan hizmetler karşılığında sadece laf üretiyor. Muhalefet seviyesiz yakıştırmalarda bulunuyor. Muhalefete en güzel cevabı milletimiz verecektir. Biz sözlerle değil icraatlarla varız. Muhalefet laf üretmek yerine iktidar olacakları zaman ne yapacaklarını söylesinler. Sıkıntıların çözümü konusunda önerecekleri her şeye varız. Allah onların iktidarını bu ülkeye göstermesin” dedi.