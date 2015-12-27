‘TBMM Başkanı Nasılsa..’

Malatya İl Genel Meclisi Başkanı Naci Şavata, 2010 yılında yapılan çalışmaları değerlendirdi.

Şavata, 2011 kararları alırken halkın menfaatlerini gözettiklerini belirterek, “2010 yılını değerlendirirken Özel İdaresi Genel Sekreterimizin sunumunda meclisimizin yaklaşık 440 toplantı yaptığı görülmüştür. Bu da 2009’a göre toplantı sayımızın iki katına çıktığını gösteriyor. Demek ki meclis kendisine gelen konuları yerinde çözmeye, mecliste karar alarak biliyorsunuz bizim aldığımız kararlar Vali Bey’in onayından sonra hayata geçiyor. Guruplar çalışırken meclis kararları gurup çalışmalarından sonra görüşülüyor. Tabi Malatya halkı daha önce meclis başkanının her şeyde yetkisinin olduğunu düşünüyordu ama durum öyle değil tabi. Nasıl ki TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin’in yetkisi ve etkisi yoksa benim de mecliste çıkan kararlarda en ufak yetkim yoktur. Meclisimizde bazen tansiyonun yükseldiği anlar oluyor tabi ama ben bunu siyasetin bir cilvesi olarak görüyorum ve arkadaşlarımızın toplantı salonundan sonra kol kola çıktıklarını görebiliyoruz. Kararlarımızı halkımızın yararına olacak şekilde almaya çalışıyoruz ve uzlaşmacı bir tavırla konulara yaklaşıyoruz” dedi.