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Malatya Haber -

TBMM’de 97. Yıl Resepsiyonu

TBMM’de 97. Yıl Resepsiyonu
  • 24.04.2017
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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla TBMM’de gerçekleştirilen resepsiyon yapıldı.

TBMM’nin 97’inci kuruluş yıldönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla TBMM’de gerçekleştirilen resepsiyon TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ın ev sahipliğinde başladı. Resepsiyona Başbakan ve AK Parti Genel Başkanı Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’ın yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, “57 sene olmuş. Eskiyor, pencereleri beni bırak diyor. Kanatlar, merdivenler ötüyor. Mecburuz” dedi.

Kahraman, TBMM’deki restorasyona ilişkin konuştu. Kahraman, Meclis’in 1960 yılında hizmete girdiğini hatırlatarak, “57 sene olmuş. Eskiyor, pencereleri beni bırak diyor. Kanatlar, merdivenler ötüyor. Mecburuz” dedi.

Ankara, iha

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